दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, US Open में खेला आखिरी मैच

दो बार की विम्बलडन चैम्पियन पेत्रा क्वितोवा ने अमेरिकी ओपन के पहले दौर में डायने पैरी से मिली हार के बाद टेनिस को अलविदा कह दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद क्वितोवा की आंखें भर आई।

दो बार की विम्बलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है। अमेरिकी ओपन 2025 के पहले दौर में डायने पैरी से मिली हार के बाद इस दिग्गज महिला टेनिस प्लेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 6-1 और 6-0 से उनको इस मैच में हार मिली। मुकाबला खत्म होने के बाद पेत्रा क्वितोवा की आंखें भर आईं। दर्शक दीर्घा में मौजूद उनके पति और कोच जिरि वानेक ने उन्हें गले लगाया। पिछले साल जुलाई में बेटे को जन्म देने वाली क्वितोवा 17 महीने बाद कोर्ट पर लौटी थीं। उन्होंने इस साल की शुरूआत में ही कह दिया था कि अमेरिकी ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा।

मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में चेक रिपब्लिक की दिग्गज टेनिस प्लेयर पेत्रा क्वितोवा ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले वह कोविड 19 संक्रमण का शिकार होने के कारण अमेरिकी ओपन से नाम वापिस लेने की सोच रही थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया, ‘‘सुबह उठने के बाद से मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं खा नहीं सकी। मैं काफी नर्वस थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। यह काफी कठिन था। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था।’’