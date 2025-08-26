2 time Wimbledon champion Petra Kvitova head to retirement after US Open 2025 loss दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, US Open में खेला आखिरी मैच, Tennis Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़टेनिस2 time Wimbledon champion Petra Kvitova head to retirement after US Open 2025 loss

दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, US Open में खेला आखिरी मैच

दो बार की विम्बलडन चैम्पियन पेत्रा क्वितोवा ने अमेरिकी ओपन के पहले दौर में डायने पैरी से मिली हार के बाद टेनिस को अलविदा कह दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद क्वितोवा की आंखें भर आई।  

Bhasha न्यूयॉर्कTue, 26 Aug 2025 01:11 PM
share Share
Follow Us on
दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, US Open में खेला आखिरी मैच

दो बार की विम्बलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है। अमेरिकी ओपन 2025 के पहले दौर में डायने पैरी से मिली हार के बाद इस दिग्गज महिला टेनिस प्लेयर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 6-1 और 6-0 से उनको इस मैच में हार मिली। मुकाबला खत्म होने के बाद पेत्रा क्वितोवा की आंखें भर आईं। दर्शक दीर्घा में मौजूद उनके पति और कोच जिरि वानेक ने उन्हें गले लगाया। पिछले साल जुलाई में बेटे को जन्म देने वाली क्वितोवा 17 महीने बाद कोर्ट पर लौटी थीं। उन्होंने इस साल की शुरूआत में ही कह दिया था कि अमेरिकी ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा।

मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में चेक रिपब्लिक की दिग्गज टेनिस प्लेयर पेत्रा क्वितोवा ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले वह कोविड 19 संक्रमण का शिकार होने के कारण अमेरिकी ओपन से नाम वापिस लेने की सोच रही थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया, ‘‘सुबह उठने के बाद से मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं खा नहीं सकी। मैं काफी नर्वस थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। यह काफी कठिन था। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था।’’

ये भी पढ़ें:एशिया कप फ्री में स्टेडियम में बैठकर देख पाएंगे सभी फैंस, बस करना होगा ये एक काम

क्वितोवा ने 2011 में मारिया शारापोवा को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। इसके बाद 2014 में यूजीन बूचार्ड को हराकर दूसरा खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के फाइनल में उन्हें नाओमी ओसाका ने हराया था। दिसंबर 2016 में उनके घर पर एक घुसपैठिये ने उन पर चाकू से हमला किया, जिससे लगी चोट से उबरने के लिए उन्हें लंबी सर्जरी करानी पड़ी थी। पेत्रा क्वितोवा अपने शक्तिशाली बाएं हाथ के ग्राउंडस्ट्रोक और विविधता के लिए जानी जाने जाती रही हैं। उन्होंने 31 डब्ल्यूटीए टूर-स्तरीय एकल खिताब जीते हैं, जिनमें 2011 और 2014 में विंबलडन के दो प्रमुख खिताब भी शामिल हैं।

Tennis News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।