फ्रांस का 21 वर्षीय यह खिलाड़ी फीफा विश्व कप में रोनाल्डो और मेसी को भी कर सकता है भौच्चका, पहली बार मैदान पर उतरेगा
चार साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर 11 जून से फीफा विश्व कप का आगाज होने जा रहे है। इस टूर्नामेंट में 48 देशों के कई खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे, जिनमें से फ्रांस के 21 वर्षीय डिजायर डूए भी एक हैं। यह खिलाड़ी कम उम्र में ही प्रतिभा से भरा हुआ है और अहम साबित हो सकता है।
चार साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर 11 जून से फीफा विश्व कप का आगाज होने जा रहे है। इस टूर्नामेंट में 48 देशों के कई खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे, जिनमें से फ्रांस के 21 वर्षीय डिजायर डूए भी एक हैं। यह खिलाड़ी कम उम्र में ही प्रतिभा से भरा हुआ है और दिग्गज खिलाड़ियों जैसे रोनाल्डो और मेसी की टीमों के खिलाफ भी निर्णायक साबित हो सकता है। फ्रांस को तीसरी बार विश्व कप जिताने के इरादे से मैदान पर उतरने की उम्मीद लगाए बैठे इस खिलाड़ी को क्या अंतिम 11 में जगह मिलेगी, अब तक का करियर कैसा रहा है, सब विस्तार से जानिए।
डिजायर डूए ने हासिल की 2025-2026 में खास सफलता
वैसे तो फ्रेंच ओपन का मुख्य मैदान 'कोर्ट फिलिप-चैट्रियर' टेनिस के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रहता है। हालांकि, कभी-कभी यह अन्य क्षेत्रों की हस्तियों को भी इस मशहूर लाल लाल मिट्टी पर खेलने का मौका देता है। 1 जून को पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) के चार फुटबॉलर पिछले दो वर्षों में टीम द्वारा जीती गई दो चैंपियंस लीग ट्रॉफियां लेकर कोर्ट फिलिप चैटियर के मुख्य मैदान पर उतरे। इन चारों में डिजायर डूए भी शामिल थे। 21 वर्ष की आयु में वह टीम के सबसे युवा और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से भी एक हैं। उन्होंने 2025 के फाइनल में पहला गोल बनाने में मदद की थी और दो गोल किए थे, जिसकी वजह से ही पीएसजी ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर पहली बार महाद्वीपीय खिताब जीता। साल 2026 में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। फाइनल में पेरिस क्लब की आर्सेनल पर पेनल्टी शूटआउट में जीत में उन्होंने पेनल्टी किक से गोल दागा। मैच के बाद आधिकारिक ब्रॉडकास्टर को दिए एक साक्षात्कार में डूए ने कहा, “हम पहले जश्न मनाएंगे। फिर हम दोबारा मेहनत करेंगे। क्योंकि हम और भी कुछ चाहते हैं। हम वाकई बहुत उत्साहित हैं। हमारी टीम युवा है और हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अगले सीज़न में हमें फिर से पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा।”
लीग का दामन छोड़ देश के वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेंगे
अब डूए फुटबॉल लीग से हटकर अपनी नेशनल टीम को फीफा विश्व कप जिताने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। डूए पीएसजी की गहरे नीले रंग की जर्सी को फ्रांस की नीली जर्सी से बदलेंगे और अपनी राष्ट्रीय टीम को तीसरा विश्व कप जिताने में मदद करेंगे। वरिष्ठ टीम के साथ यह उनका दूसरा ही कार्यकाल होगा। इससे पहले उन्होंने नेशनल टीम में अपने डेब्यू के कुछ ही महीने बाद पिछले साल जून में यूईएफए नेशंस कप में कांस्य पदक जीता था। जूनियर फ्रांसीसी टीम के लिए खेलते हुए भी उनके पास कई पदक थे। डूए उस फ्रांसीसी टीम का हिस्सा थे, जिसने 2022 में अंडर-17 यूरोपीय चैंपियनशिप जीती थी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। बाद में, पीएसजी को चैंपियंस लीग जीतने वाला दूसरा फ्रांसीसी क्लब बनने में मदद करने के बाद (मार्सिले ने 1993 में जीता था), उन्हें स्पेन के लामिन यामल से आगे चैंपियंस लीग यंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
फ्रांस की राजधानी पेरिस से 300 किलोमीटर दूर हुआ जन्म, प्रतिभाशाली खिलाड़ी
पेरिस से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित एंगर्स में एक आइवरी कोस्टियन पिता और एक फ्रांसीसी मां के घर जन्मे डूए, स्टेड रेनेस एफसी की प्रसिद्ध युवा अकादमी से निकले कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। इस अकादमी से निकले खिलाड़ियों में यूरो 2000 विजेता सिल्वेन विल्टोर्ड और डौए के साथी खिलाड़ी मौजूदा बैलोन डी'ओर विजेता उस्मान डेम्बेले शामिल हैं। डिजायर डोए एक बहुमुखी खिलाड़ी हैं जो मुख्य रूप से अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं, हालांकि विंग्स पर भी उनकी खेल क्षमता प्रभावी मानी जाती है। वह अपनी गति और बेजोड़ नियंत्रण का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं।
2024 में फुटबॉल क्लब पीएसजी में हुए शामिल
उनकी इस प्रतिभा ने बायर्न म्यूनिख का ध्यान आकर्षित किया, जो उन्हें रेनेस से अपने साथ लाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि, 2024 में उन्होंने 50 मिलियन यूरो के ट्रांसफर पर पीएसजी में शामिल होने का फैसला किया। 19 साल के खिलाड़ी के लिए यह कोई बुरी बात नहीं थी। पीएसजी में अपने पहले ही सीज़न में उन्होंने क्लब को लीग 1 का खिताब, कूप डे फ्रांस, चैंपियंस लीग, यूईएफए सुपर कप और फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने में मदद की। पीएसजी फीफा क्लब विश्व कप में उपविजेता भी रहा। पूरे सीज़न में उनके प्रदर्शन ने उन्हें लीग 1 यंग प्लेयर ऑफ द ईयर और ग्लोब सॉकर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिलाया।
उनके बड़े भाई आइवरी कोस्ट से खलेते हैं
हालांकि, उनके परिवार से वह विश्व कप में खेलने वाले अकेले खिलाड़ी नहीं होंगे। उनके बड़े भाई गुएला आइवरी कोस्ट के प्रमुख डिफेंडर हैं। दरअसल, 23 वर्षीय गुएला ने 5 जून को एक वार्म-अप मैच में आइवरी कोस्ट के लिए गोल किया, और फ्रांस को हराया। डिज़ायर विपक्षी टीम में थे। हालांकि, डिज़ायर को उस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला।
फ्रांस की टीम की अंतिम 11 में जगह बना पाएंगे या नहीं
सितारों से सजी फ्रांस की टीम में शुरुआती ग्यारह में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। हालांकि, डूए ने अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है और लगता है कि वे बड़े मंच के लिए ही बने हैं। 1 जून को स्टेड रोलैंड गैरोस में जश्न के कुछ घंटों बाद पीएसजी के अपने पार्क डेस प्रिंसेस में भी उत्सव जारी रहा। उम्मीद है कि जुलाई में देश के सबसे बड़े स्टेडियम, स्टेड डी फ्रांस में भी ऐसा ही जश्न मनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फ्रांस की नीली जर्सी में सजे डूए एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे।
– Shahid Judge
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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