74वें मिनट के बाद 4 गोल कर स्विट्जरलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, बनाया ये अद्भुत रिकॉर्ड
स्विट्जरलैंड ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया, जब बोस्निया और हर्जेगोविना पर 4-1 की जीत में उनके सभी चार गोल 74वें मिनट में आए, जो टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार हुआ।
स्विट्जरलैंड की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने बोस्निया-हर्जेगोविना के खिलाफ मुकाबले में 74वें मिनट के बाद 4 गोल किए। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ जब मैच की आखिरी स्टेज पर किसी टीम ने पहले गोल समेत इतने गोल किए हो। सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी योहान मंजांबी के दो गोल की मदद से स्विट्जरलैंड ने विश्व कप फुटबॉल की ग्रुप बी के मैच में बोस्निया-हर्जेगोविना पर 4-1 से जीत शानदार जीत हासिल की।
मंजांबी ने मैदान पर उतरने के तीन मिनट बाद ही मैच के 74वें मिनट में एक शानदार वॉली शॉट लगाकर विश्व कप में अपना पहला गोल किया। यह स्विट्जरलैंड का मैच में पहला गोल भी था। इसके बाद उसने गोल की झड़ी लगाकर ग्रुप बी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।
बोस्निया के टैरिक मुहारेमोविच को खतरनाक टैकल के लिए लाल कार्ड दिखाए जाने के कारण उसकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा जिसका स्विट्जरलैंड ने पूरा फायदा उठाया। रुबेन वर्गास ने इसके कुछ देर बाद 84वें मिनट में स्विस टीम के लिए दूसरा गोल किया।
मंजांबी ने वर्गास के पास पर 90वें मिनट में फिर से गोल किया, जबकि कप्तान ग्रैनिट ज़ाका ने इंजरी टाइम के सातवें मिनट में पेनल्टी पर से गोल दागकर अपनी टीम की बड़ी जीत सुनिश्चित की।
इस बीच एर्मिन महमिच ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में बोस्निया के लिए गोल किया। अपना दूसरा विश्व कप खेल रही इस टीम के पास अब भी नॉकआउट चरण में पहुंचने का वैध मौका है।
पिछले सप्ताह कतर के साथ निराशाजनक 1-1 से ड्रॉ के बाद स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए के खिलाफ मैच में दबदबा बनाए रखा।
लेकिन स्विस टीम तब तक कोई सफलता हासिल नहीं कर पायी जब तक कि जर्मन क्लब फ्रीबर्ग के लिए खेलने वाले जिनेवा के मूल निवासी 20 वर्षीय मंजांबी के शानदार प्रदर्शन ने मैच का रुख नहीं बदल दिया। मुहारेमोविच को मिले लाल कार्ड ने भी मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई।
मंजांबी के पहले गोल के बाद ही सोफी स्टेडियम में स्विस दर्शक झूमने लगे थे। बोस्निया को भी जोरदार समर्थन मिल रहा था और 70,026 दर्शकों में उसके भी हजारों प्रशंसक मौजूद थे लेकिन उन्हें जश्न मनाने का खास मौका नहीं मिला।
बोस्निया ने अपना पहला मैच कनाडा के खिलाफ ड्रॉ खेला था, जिससे उसके पास कतर की तरह एक अंक है। स्विट्जरलैंड और कनाडा के चार-चार अंक हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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