sunil Chhetri missing in list of 35 probables named by Indian football team head coach Khalid Jamil for CAFA Nations Cup नेशंस कप के लिए कोच खालिद जमील की टीम में नहीं हैं सुनील छेत्री, इस वजह से किए गए नजरअंदाज, Sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़sunil Chhetri missing in list of 35 probables named by Indian football team head coach Khalid Jamil for CAFA Nations Cup

नेशंस कप के लिए कोच खालिद जमील की टीम में नहीं हैं सुनील छेत्री, इस वजह से किए गए नजरअंदाज

नेशंस कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच खालिद जमील द्वारा घोषित 35 संभावित खिलाड़ियों की सूची में सुनील छेत्री को शामिल नहीं किया गया है।

Himanshu Singh BhashaSat, 16 Aug 2025 08:17 PM
share Share
Follow Us on
नेशंस कप के लिए कोच खालिद जमील की टीम में नहीं हैं सुनील छेत्री, इस वजह से किए गए नजरअंदाज

करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री को ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में होने वाले आगामी सीएएफए नेशंस कप के लिए मुख्य कोच खालिद जमील द्वारा घोषित 35 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसी संभावना नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी के बाद खेले गए चार मैचों में उनके खराब प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम से बाहर किया गया हो।

हालांकि यह भी पता नहीं चला है कि क्या छेत्री ने खुद इस महीने के अंत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद के नाम पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया था या फिर उन्हें आराम दिया गया था क्योंकि उनकी इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) टीम बेंगलुरु एफसी ने अभी तक सत्र पूर्व ट्रेनिंग शुरू नहीं की है।

आईएसएल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण बेंगलुरु एफसी ने हाल में अपनी पहली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ का वेतन रोक दिया था जिनमें छेत्री भी शामिल हैं। हालांकि भारतीय फुटबॉल टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच खालिद जमील की संभावित खिलाड़ियों की सूची में बेंगलुरु एफसी के अन्य खिलाड़ी जैसे गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, डिफेंडर चिंगलेनसाना सिंह, राहुल भेके, रोशन सिंह नाओरेम और मिडफील्डर सुरेश सिंह शामिल हैं।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और उनका कहना है कि ‘यह सवाल मुख्य कोच से पूछा जाना चाहिए’।

ये भी पढ़ें:मैक्सवेल का चला बल्ला, ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज; रोमांचक मैच में हारा अफ्रीका

छेत्री (41 वर्ष) ने पिछले साल जून में कुवैत के खिलाफ खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय मुख्य कोच मनोलो मार्केज के अनुरोध पर एशियाई कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में टीम की मदद करने के लिए इस साल मार्च में मालदीव के खिलाफ मैच में राष्ट्रीय टीम में वापसी की। छेत्री ने तब से चार मैच खेले हैं और मालदीव पर टीम की 3-0 की जीत में एक बार गोल किया है।

खिलाड़ी शनिवार से बेंगलुरु में ट्रेनिंग शुरू करेंगे और अब तक 22 खिलाड़ी शिविर में रिपोर्ट कर चुके हैं। 13 अन्य खिलाड़ियों के अपने क्लबों के साथ डूरंड कप के अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद शिविर में शामिल होने की उम्मीद है। सीएएफए नेशंस कप के ग्रुप बी में शामिल भारत का सामना 29 अगस्त को सह-मेजबान ताजिकिस्तान, एक सितंबर को ईरान और चार सितंबर को अफगानिस्तान से होगा। तीसरे स्थान का मैच और फाइनल आठ सितंबर को खेले जाएंगे।

Sunil Chhetri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।