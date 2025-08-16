नेशंस कप के लिए कोच खालिद जमील की टीम में नहीं हैं सुनील छेत्री, इस वजह से किए गए नजरअंदाज

नेशंस कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच खालिद जमील द्वारा घोषित 35 संभावित खिलाड़ियों की सूची में सुनील छेत्री को शामिल नहीं किया गया है।

करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री को ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में होने वाले आगामी सीएएफए नेशंस कप के लिए मुख्य कोच खालिद जमील द्वारा घोषित 35 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसी संभावना नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी के बाद खेले गए चार मैचों में उनके खराब प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम से बाहर किया गया हो।

हालांकि यह भी पता नहीं चला है कि क्या छेत्री ने खुद इस महीने के अंत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद के नाम पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया था या फिर उन्हें आराम दिया गया था क्योंकि उनकी इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) टीम बेंगलुरु एफसी ने अभी तक सत्र पूर्व ट्रेनिंग शुरू नहीं की है।

आईएसएल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण बेंगलुरु एफसी ने हाल में अपनी पहली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ का वेतन रोक दिया था जिनमें छेत्री भी शामिल हैं। हालांकि भारतीय फुटबॉल टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच खालिद जमील की संभावित खिलाड़ियों की सूची में बेंगलुरु एफसी के अन्य खिलाड़ी जैसे गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, डिफेंडर चिंगलेनसाना सिंह, राहुल भेके, रोशन सिंह नाओरेम और मिडफील्डर सुरेश सिंह शामिल हैं।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और उनका कहना है कि ‘यह सवाल मुख्य कोच से पूछा जाना चाहिए’।

छेत्री (41 वर्ष) ने पिछले साल जून में कुवैत के खिलाफ खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय मुख्य कोच मनोलो मार्केज के अनुरोध पर एशियाई कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में टीम की मदद करने के लिए इस साल मार्च में मालदीव के खिलाफ मैच में राष्ट्रीय टीम में वापसी की। छेत्री ने तब से चार मैच खेले हैं और मालदीव पर टीम की 3-0 की जीत में एक बार गोल किया है।