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सुमित अंतिल ने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, नीरज चोपड़ा ने किया समर्थन

Apr 17, 2026 10:09 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya
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पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को दी गई एक शिकायत में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच नवल सिंह पर मानसिक उत्पीड़न और मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और ओलंपिक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने भी उनका समर्थन किया है।

सुमित अंतिल ने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, नीरज चोपड़ा ने किया समर्थन

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को दी गई एक शिकायत में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच नवल सिंह पर मानसिक उत्पीड़न और मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और ओलंपिक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने भी उनका समर्थन किया है। साइ ने शिकायत मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि नवल उसके कर्मचारी नहीं है बल्कि उन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने 'राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के हिस्से के तौर पर एक अन्य शीर्ष एथलीट को प्रशिक्षण देने के लिए' नियुक्त किया था। नवल को 2015 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह फिलहाल सचिन यादव को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सचिन ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। चोट से जूझ रहे नीरज उस बड़े टूर्नामेंट में आठवें स्थान पर रहे थे।

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अंतिल ने कोच को मानसिक रूप से अस्थिर बताया

तोक्यो 2020 और पेरिस 2024 खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंतिल ने यह भी आरोप लगाया कि नवल 'शायद मानसिक रूप से अस्थिर' है और वह उनके और नीरज चोपड़ा जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। नवल ने पैरा-एथलीटों के साथ भी काफी काम किया है। अंतिल ने पीटीआई को बताया, ''उन्होंने (नवल सिंह ने) हमारा मानसिक उत्पीड़न किया और हमारे परिवारों (यानी मेरे और नीरज के परिवार) के साथ दुर्व्यवहार किया। वह मानसिक रूप से अस्थिर लगते हैं। ‘’ 2028 लॉस एंजिल्स पैरालंपिक में एफ64 वर्ग (पैर का अंग विच्छेदन) में भारत के सबसे मजबूत स्वर्ण पदक दावेदारों में से एक अंतिल ने कहा, ''वह (नवल) जान-बूझकर अपने अपमानजनक बयानों की रिकॉर्डिंग हमारे (टीम) प्रबंधकों के साथ साझा करता था, ताकि वे हम तक पहुंच सकें। ''

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नीरज चोपड़ा सहित अन्य एथलीटों ने किया है समर्थन

इसके जवाब में साइ के एक सूत्र ने कहा कि इस मामले को महासंघ के साथ उचित तरीके से उठाया जा रहा है। सूत्र ने कहा, ''पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल से एक शिकायत मिली है जिसमें कोच नवल सिंह पर मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत का समर्थन नीरज चोपड़ा सहित अन्य एथलीटों ने भी किया है। ‘’ उन्होंने कहा, ''संबंधित कोच साइ का कर्मचारी नहीं है और वह एएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के हिस्से के तौर पर एक अन्य शीर्ष एथलीट को प्रशिक्षण दे रहा है। ‘’ 2023 से 2025 तक तीन बार के विश्व चैंपियन रहे अंतिल ने बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत साइ को भेजी थी जिसे नीरज चोपड़ा और उनके साथी पैरा-भाला फेंक खिलाड़ियों नवदीप सिंह और संदीप चौधरी ने भी समर्थन दिया। अंतिल ने कहा, ''हमने साइ महानिदेशक (हरि रंजन राव) और टॉप्स (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम) मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शिकायत किए हुए एक हफ्ता हो गया है। टॉप्स के सीईओ (एन एस जोहल) चाहते थे कि पहली सुनवाई में ही हम समझौता कर लें। ''

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शायद कोच चाहते हैं कि सचिन यादव नीरज चोपड़ा को हरा दे

उन्होंने कहा, ''हमने काफी समय तक इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने शिकायत करने का फैसला किया। मैंने शिकायत दर्ज कराई और नीरज भाई, नवदीप सिंह और संदीप चौधरी ने इसका समर्थन किया। ‘’ उन्होंने शिकायत दर्ज होने के बाद साइ की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ''बात यह है कि अगर हमारे जैसे बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाती तो दूसरे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिकायत मिलने की पुष्टि भी अब तक नहीं मिली है। ‘’ अंतिल ने कहा, ''और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह कोच ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वह चाहता है कि सचिन यादव, नीरज भाई को हरा दे क्योंकि वह उसी के साथ ट्रेनिंग करता है। ''

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Neeraj Chopra

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