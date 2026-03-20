युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया में फंसी ईरान की महिला फुटबॉल टीम तेहरान पहुंची, हुआ भव्य स्वागत
ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का राजधानी तेहरान लौटने के बाद भव्य स्वागत किया गया। कई खिलाड़ियों ने युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगी थी।
तेहरान, 20 मार्च (एपी) ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का तेहरान लौटने के बाद भव्य स्वागत किया गया। युद्ध के दौरान कई खिलाड़ियों ने आस्ट्रेलिया में शरण मांगी थी।
मिडफील्डर फातिमा शबान ने कहा ,'' सबसे पहले तो मैं ईरान आकर बहुत खुश हूं, क्योंकि यह हमारा देश है।''
दर्शकों ने झंडे लहराये और कुछ खिलाड़ियों के हाथ में गुलदस्ते भी थे । शबान ने अनुवादित बयान में कहा ,'' मैने सोचा नहीं था कि इतने लोग हमारा स्वागत करने आयेंगे । मुझे ईरान की बेटी होने की खुशी है।''
ईरान की दो महिला खिलाड़ी फातिमा पसंदिदेह और आतिफा रमेजानिसादेह आस्ट्रेलिया में ही रूक गई हैं और ब्रिसबेन रोर क्लब के साथ अभ्यास कर रही हैं ।
ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट खेलने पहुंची थी ईरान की टीम
ईरान के महिला एशियाई कप से बाहर होने के बाद कुछ ने आस्ट्रेलिया में शरण मांगी थी, लेकिन बाद में इरादा बदलते हुए कहा कि वे ईरान लौटना चाहते हैं । ईरान की टीम युद्ध शुरू होने से पहले 28 फरवरी को आस्ट्रेलिया टूर्नामेंट खेलने पहुंची थी, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद युद्ध की स्थिति के कारण वे उसी समय घर नहीं लौट पाई थीं और ऑस्ट्रेलिया में ही रहना पड़ा था।
ईरान के उपराष्ट्रपति ने सुरक्षा चिंताओं को किया खारिज
ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरेफ ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, “देश अपने बच्चों का बांहें फैलाकर स्वागत करता है और सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देती है।” वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी।
ट्रंप ने जाहिर की थी चिंता
इससे पहले 9 मार्च को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन खिलाड़ियों को वापस ईरान ना भेजने और ऑस्ट्रेलिया में ही शरण देने की बात कही थी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था "ऑस्ट्रेलिया ईरान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम को जबरन ईरान वापस भेजे जाने की अनुमति देकर एक भयानक मानवीय गलती कर रहा है, जहां उनके मारे जाने की सबसे अधिक संभावना है। ऐसा मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी, शरण दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका उन्हें शरण दे देगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।"
स्वदेश लौटने पर खुश हैं खिलाड़ी
कई दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद अब ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम राजधानी तेहरान पहुंच चुकी है, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। खिलाड़ियों ने इस पर कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि वतन लौटने पर लोग उनका इतना स्वागत करेंगे, लेकिन वे इसके लिए काफी खुश हैं।
एपी मोना
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लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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