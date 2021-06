जेरोधा के संस्थापक निखिल कामथ ने बेईमानी कर विश्वनाथन आनंद को हराया, ट्रोल हुए तो मांगनी पड़ी माफी

5 बार के वर्ल्ड चैम्पियन विश्वनाथन आनंद और भारत के जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के बीच रविवार को चैरिटी के लिए खेले गए एक ऑनलाइन शतरंज मैच से सबको उम्मीद थी कि यह एक एकतरफा मैच होगा और इससे जरूरतमंदों के लिए काफी धन इकट्ठा होगा। लेकिन जो परिणाम आया, उसने सबको हैरत में डाल दिया। उम्मीद के विपरीत कामथ ने आनंद को हराते हुए जीत हासिल की। उनकी जीत पर कई विशेषज्ञों ने संदेह जताया और बाद में कामथ को खेल के नियम का पालन न करने का दोषी पाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर वे जमकर ट्रोल हुए और आखिर में उन्हें माफी मांगनी पड़ी।

उन्होंने सफाई देते हुए ट्वीट किया और कहा कि, 'विश्वनाथन आनंद को सच में हराया, यह सोचना बकवास है। यह ऐसा है कि वे सुबह उठें और सोचे कि सौ मीटर दौड़ में उसेन बोल्ट को हरा दें।' उन्होंने माना कि मैच के दौरान कई लोग विश्लेषण के लिए साथ में थे और कंप्यूटर भी इस्तेमाल हुए। कामथ ने कहा कि, 'मुझसे मूर्खता हुई और मैं नहीं समझ पाया कि इससे किस प्रकार का कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इसके लिए माफी।'

It is ridiculous that so many are thinking that I really beat Vishy sir in a chess game, that is almost like me waking up and winning a 100mt race with Usain Bolt. 😬 pic.twitter.com/UoazhNiAZV