WTC फाइनल में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए भारत आर्मी ने कसी कमर, देखें वीडियो

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को दो दिन बचे हुए हैं। पहली बार आयोजित हो रहे डब्ल्यूटीसी के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। 18 जून से 22 जून तक ये मैच साउथम्प्टन के एजिस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को देखने के आईसीसी ने 4000 दर्शकों को हर दिन मैच देखने की अनुमति दी है। 'भारत आर्मी', जो कि यूके स्थित भारतीय क्रिकेट टीम का फैन ग्रुप है, वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए बेहत उत्साहित है।

4000 दर्शकों की मौजूदगी से एजिस बाउल अपनी क्षमता का 25 प्रतिशत भर जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से ये फैसला लिया गया है। आईसीसी ने बुधवार को भारत आर्मी का एक वीडियो शेयर किया। इसमें दिखस रहा है कि भारत आर्मी डब्ल्यूटीसी फाइनल को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। वीडियो में दिख रहा है कि भारत आर्मी के सदस्य जमकर इस ऐतिहासिक मैच को देखने के तैयारियां कर रहे हैं। आईसीसी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा,"#WTC21 फाइनल में भारत आर्मी को भारत के लिए चीयर करने के लिए तैयार होते हुए देखें।

Watch the Bharat Army getting ready to cheer for India at the #WTC21 Final 📣📽️ pic.twitter.com/jiq5YlRBOY