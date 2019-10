विश्न महिला मुक्केबाजी: मैरी कॉम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, स्वीटी बाहर

भारत की दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने थाईलैंड की जितपोंग जुतमस को दूसरे दौर में मात दे विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के 51 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैरी कॉम ने थाईलैंड की खिलाड़ी को 5-0 से मात देते हुए अंतिम-8 में जगह बनाई। मैरी कॉम को पहले दौर में बाई मिली थी। अपने बदले हुए भारवर्ग 51 किलोग्राम में पहले विश्व खिताब के लिए रिंग में उतरी मैरी कॉम ने खेल अपनी पहचान के मुताबिक ही खेला।

दोनों मुक्केबाजों ने आक्रामक शुरुआत की थी और यही कारण था कि कई बार रैफरी को इन दोनों को अलग करने के लिए कहना पड़ा। मैरी हालांकि पहले राउंड के अंत में थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलने लगीं। उन्होंने मौका देखते ही अच्छे पंच बरसाए।

BOXING: 22 नवम्बर को 12वीं जीत के लिए दुबई में उतरेंगे विजेंदर सिंह

दूसरे राउंड में भी यही हाल रहा। दोनों मुक्केबाज अपनी आक्रामकता में कमी नहीं कर रही थीं। मैरी 1-2 के संयोजन से अंक बटोरने की कोशिश में थी और सही जगह पंच लगाने में भी सफल हो रही थी साथ ही वह अपनी फुर्ती के कारण जितपोंग के पंचों से अच्छा बचाव भी कर रही थीं। तीसरे दौर में भी मैरी ने दाएं और बाएं जैब का अच्छा इस्तेमाल किया और जितपोंग के करीबन आने पर अपरकट भी लगाए। अंतत: मैरी के हिस्से जीत आई।

मैरी कॉम 51 किग्रा वर्ग में पहला विश्व पदक हासिल करने की कोशिश में जुटी हैं। अगले दौर में मैरी का सामना कोलंबिया की इंग्रीट वालेंसिया से होगा। वह पैन अमेरिका विजेता हैं और रियो ओलम्पिक-2016 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं।

वहीं, 75 किलोग्राम भारवर्ग में स्वीटी बोरा का प्री-क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें वेल्स की लॉरेन प्राइस ने 3-1 से मात दे चैम्पियनशिप से बाहर का रास्ता दिखाया।



Anddd Mary takes it home!👏💪@MangteC outpunches her Thai 🇹🇭 opponent Jutmas Jitpong with a 5⃣-0⃣ verdict to cruise into the quarter-finals of the #AIBAWorldBoxingChampionship.



All the best Champ!#PunchMeinHaiDum#boxing pic.twitter.com/srOCe1Zm4M