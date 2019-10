वर्ल्ड वुमन बॉक्सिंग चैंपियनशिप: मंजू रानी का विजयी आगाज, क्वार्टर फाइनल में पहुंची

भारत की मंजू रानी ने सोमवार को वेनेजुएला की सिडोना रोजस टोयनिस को मात देते हुए विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 48 किलोग्राम भारवर्ग में छठी सीड मंजू ने दूसरे दौर के मैच में शुरुआती दबदबे को कायम रखते हुए सिडोना को 5-0 से मात दी। मंजू को पहले दौर में बाई मिली थी। इस मौका का फायदा उठाते हुए उन्होंने दूसरे दौर में दमदार प्रदर्शन किया और तीसरे दौर में जगह बनाई।

मंजू ने इंतजार करने की नीति अपनाई। उनकी कोशिश थी कि सिडोना उनके द्वारा बनाई गई दूरी को कम कर आक्रमण करें। वह अपनी रणनीति में सफल भी रहीं और जब सिडोना ने अंदर आकर आक्रमण किया मंजू ने अपने फुटवर्क और फुर्ती का बेहतरीन इस्तेमाल कर उनके पंचों को जाया जाने दिया और मौका मिलते ही काउंटर पंच पर अंक बटोरे।

शुरुआत में मंजू ज्यादा चहलकदम नहीं कर रहीं थीं, लेकिन मौका पाते ही उन्होंने अपने आफ को अच्छी तरह शिफ्ट किया जिसका फायदा उन्हें मिला। तीसरे राउंड में मंजू ने शुरुआती मिनटों में यह नीति अपनाई लेकिन अंत में वह करीब जाकर सिडोना पर पंच बरसाने लगीं। उनके कई पंच सही जगह लगे और उनके हिस्से जीत आई।



Awesome Manju!👏👏👏 Confident & strong tactical show by #ManjuRani ensures a one-sided victory for the debutant, she blanked opponent Cedeno Rojas Tayonis of 🇻🇪 with a unanimous verdict 5⃣:0⃣ to reach the Quarter Finals in 48kg. Way to go girl!💪👍 #PunchMeinHaiDum #boxing pic.twitter.com/NKmLHI3KFU

मंजू बॉम्बोरिया को मिली हार

मंजू बॉम्बोरिया को यहां खेली जा रही विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में सोमवार को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। बॉम्बोरिया को 64 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में इटली की कैरिनी एंजेला ने विभाजित फैसले से मात दे टूनार्मेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। बॉम्बेरिया को इटली की खिलाड़ी ने 4-1 से मात दी। इसी के साथ बॉम्बोरिया का इस चैम्पियनशिप में सफर यहीं खत्म हो गया।

India ends Day 5 with 1⃣ win and 1⃣ loss. #ManjuBamboriya ends her campaign at the #aibaworldboxingchampionships with a loss to 4th seed Carini Angela of Italy in a split decision 1-4 in the 64kg.



Keep working hard, this is just the beginning. #PunchMeinHaiDum #boxing pic.twitter.com/5gws68D3RT