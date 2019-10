विश्व महिला मुक्केबाजी: जमुना के बाद लवलिना भी क्वार्टर फाइनल में

भारत की जमुना बोरो ने बुधवार को दमदार प्रदर्शन करते हुए यहां जारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में 54 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उनके साथ लवलिना बोरगोहेन ने भी 69 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जमुना ने दूसरे दौर के मैच में पांचवीं सीड अल्जीरिया की ओयूदाद साफोउ को 5-0 से मात दी। पांचों रैफरियों ने जमुना के पक्ष में अंक दिए। जमुना को पांच रैफिरयों ने 28-29, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30 ने अंक दिए।

पहले दौर में जमुना आक्रामक होकर खेल रही थीं, लेकिन जल्दबाजी में वह गलतियां भी कर रही थीं। वह हालांकि अपने बाएं जैब के जरिए ओयूदाद को चकमा दे दाएं जैब से अंक लेने में सफल रहीं। जमुना, ओयूदाद के बेहद करीब जाकर खेल रही थीं।

दूसरे दौर में उन्होंने अपनी रणनीति बदली और इंतजार कर ओयूदाद के पास आने का मौका ढ़ूंढ़ा। उनके कुछ पंच सटीक रहे। वह बाएं-दाएं संयोजन का अच्छा इस्तेमाल कर रही थीं। तीसरे दौर में भी शुरुआत में उन्होंने यही रणनीति अपनाई, लेकिन अंत में वह थोड़ी पिछड़ने लगीं। जमुना ने हालांकि अपने आप को तुरंत संभाला और डिफेंसिव होते हुए बढ़त को जाया नहीं जाने दिया।

मैच के बाद जमुना ने कहा, “यह मैच जीतकर मैं काफी खुश हूं। मेरी विपक्षी मेरे से ज्यादा लंबाई की थी। मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी कि मैं कैसे खेलूं लेकिन फिर भी मैंने मैच जीत लिया। मेरा अगला मुकाबला जर्मनी की मुक्केबाज के साथ है। मैंने उसका मैच देखा है। प्रशिक्षकों के साथ चर्चा करूंगी कि उसके साथ कैसे खेलना है। आज मैंने जैसा खेला मेरी कोशिश होगी की क्वार्टर फाइनल में उससे बेहतर खेलूं।”

पहले सत्र के आखिरी मुकाबले में बोरगोहेन का सामना अहबिब से था। उन्होंने दूरी बनाकर खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। मोरक्को की मुक्केबाज ने कुछ दमदार घूंसे लगाए, लेकिन जवाबी हमलों में बोरगोहेन ने बाजी मारी। उन्होंने जीत के बाद कहा, ''मेरे लिए यह कठिन नहीं था। मैने अपनी रणनीति के अनुसार खेला और इस लय को बरकरार रखने की उम्मीद है।''

अगले दौर में जमुना जर्मनी की उरसुला गोटोलोब से भिड़ेंगी। लवलिना का मुकाबला ओयुमायमा एहबीब बेल से था। लवलिना ने 5-0 से जीत हासिल करते हुए अंतिम-8 में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में लवलिना का सामना पोलैंड की कैरोलिना कोस्जेवस्का से होगा।

