विश्व कप क्वॉलिफायर: कोलकाता पहुंची भारतीय टीम, 15 अक्टूबर को मैच

बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार को साल्टलेक स्टेडियम में होने वाले विश्व कप क्वॉलिफायर मुकाबले के लिए मुख्य कोच इगोर स्टीमाक के नेतृत्व में 23 सदस्यीय भारतीय फुटबॉल टीम रविवार को यहां पहुंची। भारतीय टीम आठ साल के लंबे अंतराल के बाद यहां कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी। मैच को लेकर लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी है जो टिकटों की बिक्री में भी दिख रहा है।

भारतीय मिडफील्डर उदांता सिंह ने कहा, ''यह शानदार है। कोलकाता में भव्य स्वागत हुआ है। अब हमारी बारी है। चलिए साथ मिलकर कोलकाता में कोलकाता के लिए जीतते है।'' एशियाई चैम्पियन कतर को गोलरहित ड्रॉ पर रोकने के बाद भारतीय टीम का मनोबल काफी ऊंचा है।

भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टीमाक ने साथ ही कहा कि उनकी टीम को अभी अपने सेट-पीस पर बहुत काम करने की जरूरत है। भारत की टीम 15 अक्टूबर को यहां ऐतिहासिक सॉल्ट लेक स्टेडियम में 2022 फीफा विश्व कप क्वॉलिफायर के अपने तीसरे मैच में बांग्लादेश का सामना करेगी।

स्टीमाक ने कहा, “हमें अपने सेट-पीस और संयोजन पर काम करते हुए मैच के लिए सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ियों को चुनने की जरूरत है। पूरी टीम बहुत उत्साहित है। इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए कोलकाता को धन्यवाद।”

Thank you Kolkata 🙏 for that electric ⚡ welcome 😍#BackTheBlue 💙 #BlueTigers 🐯 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/jMoiFL75Rm