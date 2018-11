Men's HWC 2018: आयरलैंड से कड़े संघर्ष के बाद विश्व चैम्पियन आॅस्ट्रेलिया को मिली जीत

आॅस्ट्रेलिया ने अपने से काफी कमजोर टीम आयरलैंड पर 2-1 की संघर्षपूर्ण जीत से हॉकी विश्व कप 2018 में अपने अभियान की शुरुआत की। विश्व की नंबर वन हॉकी टीम आॅस्ट्रेलिया ने 2010 और 2014 में खिताब जीते थे। आॅस्ट्रेलिया खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरा है लेकिन पहले मैच में वह प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाया। विश्व रैंकिंग में 10वें नंबर की टीम आयरलैंड ने आक्रमण और रक्षण में अच्छा खेल दिखाकर आॅस्ट्रेलिया को काफी परेशान किया। आॅस्ट्रेलिया का पेनल्टी कॉर्नर में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वह पांच में से केवल एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाया।

आॅस्ट्रेलिया के लिए ब्लैक गोवर्स और टिम ब्रैंड ने दागे गोल

आॅस्ट्रेलिया की तरफ से ब्लैक गोवर्स (11वें मिनट) और टिम ब्रैंड (34वें मिनट) ने गोल किए जबकि आयरलैंड की तरफ से एकमात्र गोल शेन ओ डोनोगे (13वें मिनट) ने किया। दोनों टीमों के बीच काफी अंतर है लेकिन आयरलैंड ने पहले दो क्वार्टर में आॅस्ट्रेलिया की पूरी तरह से बराबरी की। वह आयरलैंड था जिसने गोल में पहला शॉट जमाया लेकिन आॅस्ट्रेलियाई गोलकीपर एंड्रयू चार्टर ने सीन मर्रे और मैथ्यू नेल्सन दोनों के शॉट को बचाकर संकट टाल दिया। आॅस्ट्रेलिया खेल आगे बढ़ने के साथ आत्मविश्वास में दिखा और उसे 11वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला। आयरलैंड ने वीडियो रेफरल मांगा जिसके बाद अंपायर का फैसला बदल दिया गया और आॅस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला। गोवर्स ने फ्लिक से इसे गोल में बदला।



