विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019: अन्नू रानी ने भाला फेंक में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा

दोहा में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत की शीर्ष महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने क्वालीफिकेशन दौर में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। सताईस साल की अन्नू को क्वालीफिकेशन दौर में ग्रुप ए में रखा गया था। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 57.05 मीटर भाला फेंका। दूसरे प्रयास में उन्होंने 62.43 मीटर की दूरी तय की जो उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड 62.34 मीटर से बेहतर है। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड इस साल मार्च में पटियाला में हुए फेडरेशन कप में बनाया था। उन्होंने तीसरे प्रयास में 60.50 मीटर भाला फेंका जिससे वह अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहीं।

World Athletics Championships | Women's Javelin Throw Qualification: Annu Rani's attempts:

1st attempt: 57.05m

2nd attempt: 62.43m (NR)

3rd attempt: 60.50m

Annu is at 3rd spot currently.

Automatic Qualification mark: 63.50m #WorldAthleticsChamps https://t.co/sHtHFAknQo