विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019: दुती चंद पहले दौर से हुईं बाहर, जबीर फाइनल के लिए नहीं कर सके क्वालीफाई

भारतीय फर्राटा धाविका दुती चंद का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभियान निराशाजनक रहा और वह शनिवार को महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में इस सत्र का सबसे खराब समय 11.48 सेकेंड निकालकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में एमपी जाबिर सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। दुती हीट नंबर तीन में सातवें और 47 प्रतिभागियों के बीच 37वें स्थान पर रही और इस तरह से चैंपियनशिप से बाहर हो गईं। जाबिर हीट नंबर तीन में सबसे बाहरी लेन में दौड़ते हुए 49.71 सेकेंड के साथ पांचवें और कुल 16वें स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के तीनों हीट के शीर्ष दो खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए सीधे क्वालीफाई किया।

With timing of 49.71s, M.P Jabir finished 16th overall out of 24 athletes in Men's 400m Hurdles of World Athletics Championships.

Last athlete to qualify for Final had timings of 48.93s. #WorldAthleticsChamps https://t.co/XaQuzKEILs