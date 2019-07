Wimbledon vs CWC 2019: विंबलडन ने आईसीसी पर लगाया नकल का आरोप!

ICC World Cup 2019 vsWimbeldon 2019 : रविवार (14 जुलाई) का दिन खेल प्रेमियों के लिए काफी शानदार और यादगार है। इंग्लैंड में एक तरफ आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो दूसरी तरफ विंबलडन का फाइनल चल रहा था। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सांसे रोक देने वाले मैच में आमने-सामने थे तो वहीं विंबलडन में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। फैन्स भी दोनों ही खेलों को पूरी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे।

फिर आईसीसी वर्ल्ड कप और विंबलडन में एक ऐसा मौका आया जब विंबलडन ने ट्वीट कर आईसीसी वर्ल्ड कप पर नकल करने का आरोप लगाया। क्रिकेट में फैन्स ने रोमांचक मुकाबला देखा। खेल प्रेमी नया विश्व कप चैंपियन को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो दूसरी तरफ विंबलडन का रोमांच भी अपनी पीक पर था। विंबलडन का फाइनल रोजर फेडरर और जोकोविच के बीच सबसे लंबा फाइनल रहा।

दरअसल, वहां विंबलडन में फेडरर और जोकोविच का मुकाबला टाई हुआ तो वहीं, दूसरी तरफ लॉर्डस में खेला जा रहा इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल मैच भी टाई हो गया। इस पर विंबलडन ने आईसीसी से ट्वीट कर पूछा कि वह उनके अंत की नकल क्यों कर रहा है?

इस पर आईसीसी ने भी इसका तुरंत जवाब दिया। आईसीसी ने ट्वीट करते हुए लिखा- यहां अभी चीजें काफी हैटिक हो गई हैं। हम आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं।

Things are a bit hectic here right now, we'll get back to you 😅#CWC19 | #Wimbledon | #CWC1FINAL — ICC (@ICC) July 14, 2019

आईसीसी और विंबलडन की इस टि्वटर जंग पर फैन्स ने भी जमकर मजे लिए। फैन्स ने भी आईसीसी और विंबलडन दोनों को लेकर कई मजेदार ट्वीट किए।

Epic night of sport!! — Claire Bentick (@Claire_Bentick) July 14, 2019

Awesome thing happening on Twitter too — bhai Saheb (@Bhai_saheb) July 14, 2019

Super over in both games. 😂😂 — WC 2019 अतुल 2.0 🌷 (@iAtulB) July 14, 2019

If you're asking the ICC, they'd probably tell you that you stretched that final too long. Just decide the champion on some silly statistic such as number of aces served, why bother having a clear winner? — Max (@Maxx_Force) July 14, 2019

बता दें कि नोवकाक जोकोविच ने इस फाइनल में फेडरर को 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 और 13-12 से हराकर टाइटल पर अपना कब्जा जमाया। यह उनका पांचवां खिताब था। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला खिताब जीता।