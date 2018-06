VIDEO: भारतीय फुटबॉल टीम का ये सेलिब्रेशन देखकर आंखें हो जाएंगी नम

भारत ने चार देशों के बीच खेले गए इंटरकॉन्टिनल कप का फाइनल मैच जीत लिया। मुंबई में रविवार रात भारत और केन्या के बीच फाइनल मैच हुआ, जिसे भारत ने 2-0 से जीता। सुनील छेत्री की कप्तानी में भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने जिस तरह से इसे सेलिब्रेट किया, वो देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी।

सोशल मीडिया पर टीम के सेलिब्रेशन का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। फैन्स के साथ मिलकर टीम ने जमकर जश्न मनाया और इस दौरान अमरिंदर सिंह ने तो ट्रॉफी भी फैन्स को सौंप दी थी। भारतीय फुटबॉल टीम के साथ फैन्स का ऐसा सेलिब्रेशन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल पहला मैच भारत ने चीनी ताइपे के खिलाफ 5-0 से जीता था, लेकिन स्टेडियम में ज्यादा फैन्स इस मैच को देखने नहीं पहुंचे थे।

What a feeling! Thank you, India! This win is for the fans who filled the stands, cheered from home and backed and believed in us. The boys and staff pulled together and now it’s time to enjoy. We regroup soon because the road is long - very long. #Champions pic.twitter.com/xar3pR9Ki0