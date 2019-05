VIDEO: रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आइस हॉकी में किए 8 गोल

1999 से रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन दो दशकों से सत्ता के शीर्ष पर हैं। जासूसी उपन्यास पसंद करने वाले पुतिन राजनीति में आने से पहले खुफिया एजेंसी केजीबी (Committee for State Security) के लिए काम करते थे। सुबह वर्कआउट करने वाले और स्विमिंग के शौकान पुतिन पर 2011 में एक कॉमिक की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम 'सुपर पुतिन' रखा गया था।

पुतिन यूं तो किसी ना किसी वजह से अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वह आइस हॉकी को लेकर मीडिया में छाए हुए हैं। दरअसल, आइस हॉकी के एक प्रदर्शनी मैच में वह स्केटिंग करते समय स्पिल हो गए और गिर पड़े। 66 साल पुतिन किसी के टकराने से बर्फ पर गिर पड़े। हालांकि, गिरने के बावजूद वह अपने फैन्स की ओर देखकर हाथ हिलाते रहे। उनके पीछे चल रहे एक व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी देने की भी कोशिश की, लेकिन वह उन्हें गिरने से नहीं बचा पाया।

पुतिन गिरने के बाद फौरन उठे और दोबारा स्केटिंग करने लगे। रूस में यह एक परंपरा सी बन गई है कि राष्ट्रपति पुतिन हॉकी एग्जीबिशन मैच में शामिल होते हैं। इस साल पुतिन आइस हॉकी मैच में 8 गोल्स किए। पुतिन को इस खेल में शामिल होना अच्छा लगता है। 18 वर्ष की उम्र में जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके पुतिन आईस हॉकी के बड़े शौकीन हैं।

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB