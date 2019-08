PKL 2019: तमिल थलाईवास ने गुजरात सुपरजायंट्स को 34-28 से हराया

प्रो कबड्डी लीग में शनिवार को खेले गए एक मुकाबले में अजय ठाकुर के जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर तमिल थलाईवास ने गुजरा सुपरजायंट्स को 34-28 से हरा दिया। तमिल की जीत में अजय ठाकुर के नौ अंकों के अलावा मोहित छिल्लर ने पांच अंक और मंजीत छिल्लर तथा राहुल चौधरी ने चार-चार अंक बनाए। तमिल थलाईवास ने रेड से 15 और डिफेंस से 13 अंक बनाए।

