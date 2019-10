प्रक्रिया शुरू, समय पर वीजा मिलने की उम्मीद: सायना नेहवाल

शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन के लिए अपनी प्रक्रिया को लेकर अपडेट दिया है। सायना ने बताया कि अगले सप्ताह खेले जाने वाले डेनमार्क ओपन के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्हें उम्मीद है कि यह समय से पूरा हो जाएगा। सायना को डेनमार्क के लिए वीजा मिलने पर परेशानी हो रही थी, जिसे सुलझाने के लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी थी।

सायाना ने मंगलवार को ट्वीट करके ताजा अपडेट की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ''वीजा आवेदन की प्रक्रिया आज हैदराबाद में शुरू हुई। असंभव को संभव करने के लिए संजीव गुप्ता (गृह मंत्रालय के अधिकारी) और डेनमार्क दूतावास को छुट्टी के दिन भी काम करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है शुक्रवार को उड़ान भरने से पहले वीजा मिल जाएगा।

Got the visa application processed today in Hyderabad. Thanks @sanjg2k1 for making the impossible happen & @VFSGlobal for going the extra mile along with @DenmarkinIndia even on a holiday! Hope to get the visa in time for flight on Friday 🙂 @bwfmedia @BAI_Media @KirenRijiju