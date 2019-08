विनेश फोगाट ने एक महीने में जीता तीसरा गोल्ड, खेलमंत्री ने दी बधाई

भारत की चोटी की पहलवान विनेश फोगाट ने वारसा में पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में महिलाओं के 53 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। यह इस भार वर्ग में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है, जो एक महीने के भीतर ही मिला है। विनेश फोगाट की इस सफलता पर केंद्रीय मंत्री ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है।

इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने फाइनल में स्थानीय पहलवान रुकसाना को 3-2 से हराया। विनेश ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता स्वीडन की सोफिया मैटसन को हराया था।

विनेश ने बाद में ट्वीट किया, ''मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कुश्ती करने से मेरे लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह रहता है कि इससे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हूं और इससे मुझे महत्वपूर्ण सबक मिलता है। पोलैंड ओपन में अपने प्रदर्शन से खुश हूं। मैं 53 किग्रा में इस शुरुआत से उत्साहित हूं।''

As always, thank you to everyone out there for the constant stream of good wishes, love, and support 🙏 A big thank you to my coach Woller Akos, physio Rucha, @IndiaSports, @FederationWrest, and @OGQ_India 🙏😀