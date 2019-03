INDIA OPEN:किदांबी श्रीकांत को हराकर विक्टर एक्सेलसन ने जीता खिताब

पूर्व विश्व चैंपियन और दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने इंडिया ओपन के फाइनल में भारत के किदांबी श्रीकांत को सीधे गेम में हराकर दूसरी बार पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। जबकि थाईलैंड की चौथी वरीय रतचानोक इंतानोन भी एकतरफा मुकाबले में जीत के साथ तीसरी बार महिला एकल चैंपियन बनीं। दूसरे वरीय एक्सेलसन ने 36 मिनट चले मुकाबले में 2015 के चैंपियन श्रीकांत को 21-7 22-20 से हराकर खिताब जीता। चौथी बार इंडिया ओपन के फाइनल में खेल रहे एक्सेलसन ने इसके साथ ही 2015 के फाइनल में श्रीकांत के खिलाफ मिली हार का बदला भी चुकता कर दिया।

Electric atmosphere! 💥⚡



It's absolutely buzzing at the #IGIStadium in Delhi; the crowd are flocking in numbers to watch the Champions in action!

Come on guys, make your loudest cheer! #IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/8q0pZQoNII — BAI Media (@BAI_Media) March 31, 2019

एक्सेलसन ने इससे पहले 2017 में भी यहां खिताब जीता था। श्रीकांत के खिलाफ आठ मैचों में यह एक्सेलसन की पांचवीं जीत है। वहीं महिला एकल के फाइनल में दुनिया की आठवें नंबर की खिलाड़ी इंतानोन ने दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी और तीसरी वरीय चीन की ही बिंगजियाओ को 46 मिनट में 21-15 21-14 से हराया। वर्ष 2013 और 2016 की चैंपियन इंतानोन की बिंगजियाओ के खिलाफ पांच मैचों में यह पहली जीत है। श्रीकांत और एक्सेलसन के बीच शुरू से ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। एक्सेलसन अपने दमदार स्मैश और कोर्ट कवरेज से हावी होने में सफल रहे। भारतीय खिलाड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद एक्सेलसन ब्रेक तक 11-7 से आगे थे।

A power-packed match filled with excitement; @srikidambi showed strong nerves despite having a slow start to push @ViktorAxelsen but unfortunately succumbed 21-7,22-20 to finish his #YonexSunriseIndiaOpen2019 campaign as runners up! Great effort but tough luck! 👏#IndiaontheRise pic.twitter.com/Bjo582QXuY — BAI Media (@BAI_Media) March 31, 2019

श्रीकांत को एक्सेलसन के स्मैश रिटर्न करने में खासी परेशानी हो रही जिसका डेनमार्क के दूसरे वरीय खिलाड़ी ने पूरा फायदा उठाया। श्रीकांत ने ब्रेक के बाद लगातार गलतियां की जिससे एक्सेलसन ने लगातार 12 अंक जुटाकर पहला गेम सिर्फ 12 मिनट में अपने नाम किया। एक्सेलसन ने दूसरे गेम में भी अच्छी शुरुआत करते हुए 3-0 की बढ़त बनाई। इन्होंने इस बीच दो गेम में लगातार 15 अंक जीते। श्रीकांत काफी रक्षात्मक होकर खेले। उन्होंने कई शाट नेट पर भी उलझाए और बाहर मारे। एक्सेलन ने 6-10 की बढ़त बनाई लेकिन श्रीकांत कुछ वापसी करते हुए ब्रेक तक स्कोर 9-11 करने में सफल रहे।

.@RatchanokMay creates history!

The 🇹🇭 World No 8 becomes the first woman shuttler to win #IndiaOpen title thrice (2013,2016,2019); levels @LeeChongWei record after defeating 🇨🇳's #HeBingjiao in the #YonexSunriseIndiaOpen2019 summit clash!

Congrats on the win! #IndiaOpenSuper500 pic.twitter.com/SNlQYaBklv — BAI Media (@BAI_Media) March 31, 2019

ब्रेक के पास श्रीकांत ने अचानक आक्रामक रवैया अपनाया जिसका उन्हें फायदा मिला। भारतीय खिलाड़ी 12-12 के स्कोर पर बराबरी हासिल करने में सफल रहा। दबाव के बीच एक्सेलसन ने भी कई़ गलतियां की जिससे श्रीकांत 17-16 और फिर 19-17 की बढत बनाने में सफल रहे। श्रीकांत ने 19-18 के स्कोर पर दमदार क्रॉस कोर्ट स्मैश के साथ दो गेम प्वाइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ी हालांकि अगले अंक पर शाट बाहर मार गया और फिर एक्सेलसन ने नेट पर तेज शॉट के साथ दूसरा गेम प्वाइंट भी बचाया। श्रीकांत ने अगला अंक नेट पर उलझाकर एक्सेलसन को मैच और चैंपियनशिप अंक दिया। एक्सेलसन ने इसके बाद दमदार स्मैश के साथ खिताब अपने नाम किया।

