US Open 2019: सुमित नागल ने पहले सेट में रोजर फेडरर को हराया, फैन्स ने किया सैल्यूट

US Open 2019, Sumit Nagal vs Roger Federer: भारत के सुमित नागल (Sumit Nagal) का वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन के पहले राउंड में 20 बार के ग्रैंड स्लेम विजेता और तीसरी सीड स्विटजरलैंड के रोजरर फेडरर से मुकाबला खेल रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में रहने वाले नागल का उनके पहले ग्रैंड स्लेम में पहला मुकाबला फेडरर से हो रहा है, जो किसी ड्रीम डेब्यू से कम नहीं रहा। सुमित नागल ने पहले ही सेट में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी और पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर को 6-4 से हराकर चौंका दिया है। पहला सेट जीतने के बाद सुमित नागल को सोशल मीडिया पर भी जमकर बधाइयां मिलीं।

हालांकि, अभी दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला खेला गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे सेट में सुमित को 1-6 और 2-6 से मात मिली। बावजूद इसके टेनिस कोर्ट पर रोजर फेडरर के सामने सुमित नागल का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। चौथे सेट में सुमित नागल ने एक बार फिर फेडरर को टक्कर दी। चौथे सेट में सुमित नागल 4-6 से हारे। भले ही सुमित नागल अपने पहले ग्रैंड स्लैम में रोजर फेडरर से हार गए हों, लेकिन उन्होंने भारतीय फैन्स का दिल जीत लिया है।

सुमित के पहले सेट में रोजर फेडरर को हराने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर फैन्स उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि आप इस गेम में हारो या जीतो, लेकिन आपने हमारा दिल जीत लिया है।

बता दें कि सुमित नागल ने क्वॉलिफाइंग के तीन मुकाबले खेलकर मैन ड्रॉ के लिए क्वॉलिफाई किया था। सुमित नागल 2015 में जूनियर ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाली छठे भारतीय बने थे, उन्होंने वियतना के नाम हाओंग लि के साथ मिलकर विम्बलडन में लड़कों के वर्ग का युगल खिताब जीता था।