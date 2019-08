US Open 2019: पहले सेट में रोजर फेडरर को मात देकर चौंकाया, कड़ी टक्कर देकर हारे सुमित नागल

US Open 2019, Sumit Nagal vs Roger Federer: भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) ने अंतिम क्वॉलिफाइंग दौर में जीत हासिल कर अमेरिकी ओपन के पहले दौर में सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर से मुकाबले का मौका हासिल किया है। हालांकि, अपने पहले ग्रैंड स्लैम में सुमित नागल को रोजर फेडरर के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सुमित के लिए डेब्यू किसी ड्रीम से कम नहीं रहा। उन्होंने पहले सेट में रोजर फेडरर को 6-4 से मात देकर अपने पहले ग्रैंड स्लेम की शानदार शुरुआत की।

सुमित नागल पहले सेट में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी और पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर को 6-4 से हराकर चौंका दिया। इसके बाद फेडरर ने दूसरे सेट में 6-1 से जीत हासिल की। तीसरे सेट में रोजर फेडरर ने 6-2 से सुमित नागल को मात दी।

वहीं, चौथे सेट में सुमित नागल ने रोजर फेडरर को कड़ी टक्कर दी। वह एक समय 4-4 से फेडरर के बराबर थे, लेकिन स्विस खिलाड़ी ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए नागल को 6-4 से हरा दिया।

Breaking News: Sumit Nagal goes down fighting to Federer 6-4, 1-6, 2-6, 4-6 in R1 of #USOpen .

Winning 3 Qualifying matches; then taking a set against the maestro & breaking him twice is a wonderful achievement.

You can hold your head high @nagalsumit . More power to you pic.twitter.com/NnwQ75ESfO