US OPEN 2019: दानिल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने जीता 19वां ग्रैंड स्लेम

फ्रेंच ओपन विजेता स्पेन के राफेल नडाल और रुस के दानिल मेदवेदेव के बीच यूएस ओपन 2019 का फाइनल मुकाबला खेला गया। तकरीबन पांच घंटे चले 5 सेटों के मैराथन मुकाबले में राफेल नडाल ने दानिल मेदवेदेव को हराकर चौथी बार यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया। अमेरिका ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में नडाल ने 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 से मेदवेदेव को मात दी। यूएस ओपन का खिताब जीतकर राफेल नडाल भावुक नजर आए।

राफेल नडाल अपने करियर के 19वें और यूएस ओपन के चौथे खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पहले उन्होंने 2010, 2013 और 2017 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। नडाल ने फाइनल में जीत हासिल की और यह इस वर्ष उनका दूसरा ग्रैंड स्लेम है। नडाल ने इस वर्ष फ्रेंच ओपन भी जीता था।

राफेल नडाल 19वां ग्रैंड स्लेम जीतकर अब रोजर फेडरर से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। फेडरर के नाम 20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। नडाल के करियर का यह 27वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था। उन्होंने पिछले महीने मॉन्ट्रियल ओपन के फाइनल में मेदवेदेव को मात दी थ।

THIS is what it means ❤ @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/EIhwpzXaVq

5 sets in nearly 5 hours...



An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!



🙌 @rafaelnadal 🙌#USOpen pic.twitter.com/dn3Krln0m1