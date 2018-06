FIFA WC 2018: रूस को 3-0 से हराकर उरुग्वे ने लगाई जीत की हैट्रिक

उरुग्वे ने फीफा विश्व कप में सोमवार को समारा एरिना में खेले गए ग्रुप-ए के अपने तीसरे और आखिरी मैच में 1- खिलाड़ियों से खेल रही मेजबान रूस को 3-0 से मात देकर हैट्रिक पूरी कर ली। इसी के साथ उरुग्वे ने ग्रुप दौर का अंत अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहकर किया है। उसके तीन मैचों में तीन जीत के साथ नौ अंक हैं। वहीं रूस के तीन मैचों में दो जीत और एक हार के साथ छह अंक हैं।

