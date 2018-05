VIDEO: खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विराट, ऋतिक और सायना को दिया यह खास चैलेंज

केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 'हम फिट तो इंडिया फिट' का नारा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए यह संदेश दिया है। इस वीडियो में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने आॅफिस में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, काम के प्रति उनके समर्पण और लगन से काफी प्रभावित हैं और प्रेरित होते हैं। राठौर इस वीडियो में अपने आॅफिस के फ्लोर पर 'पुश अप्स' करते हुए कह रहे हैं कि आप भी इस चैलेंज में शामिल हों और अपना वीडियो शेयर कर बताएं कि आप खुद को कैसे फिट रखते हैं।

उन्होंने अपने इस पोस्ट में फिल्मस्टार रितिक रोशन, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को टैग करते हुए इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। राठौड़ की इस पहल को काफी सराहा जा रहा है। राठौड़ ने विडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा से प्रभावित होने की बात कही है। वह कहते हैं कि पीएम दिन-रात काम करते हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत फिट हो। वह अपने काम में व्यायाम शामिल करने की बात करते हुए लोगों से उनके फिटनेस मंत्र शेयर करने के लिए कहते हैं।

#HumFitTohIndiaFit 🇮🇳🏆



Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video 😀and I challenge @iHrithik, @imVkohli & @NSaina to join in🥊 pic.twitter.com/pYhRY1lNEm