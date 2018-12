भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) की महानिदेशक नीलम कपूर के अनुसार खेल मंत्रालय ने 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) के तहत 2020 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। खेल मंत्रालय ने टॉप्स को सितंबर 2014 में शुरू किया था और इसका लक्ष्य ओलंपिक के संभावित पदक विजेताओं को तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। नीलम ने पीटीआई से कहा,'हमने 2020 ओलंपिक के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि रखी है। खेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि टॉप्स में खिलाड़ियों के लिए कोष की कमी नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'टॉप्स के साथ हम समग्र रुख अपनाने का प्रयास करते हैं। हम राष्ट्रीय महासंघ से सलाह मशविरा करते हैं, राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिक्रिया लेते हैं और सभी आंकड़ों पर गौर करने के बाद मिशन ओलंपिक सेल अंतिम चयन करता है।'

Sports Authority of India (SAI) Director General Neelam Kapoor has said that there is no shortage of funds for athletes who are under the Target Olympic Podium Scheme



Read @ANI story | https://t.co/ZUY5K2A33f pic.twitter.com/WKLBBJD69g