TWITTER REACTIONS: सानिया ने दी मां बनने की खुशखबरी, भारत-पाक फैन्स आपस में भिड़े

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पिछले कुछ समय से टेनिस कोर्ट से दूर थीं। इस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी हिस्सा नहीं लिया। ऐसा कहा जा रहा था कि वो इंजरी की वजह से टेनिस से दूर चल रही हैं। हालांकि अब उन्होंने खुलासा किया है कि वो किस वजह से टेनिस से दूर हैं। सानिया ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक जल्द ही पेरेंट बनने वाले हैं।

सानिया ने बड़े ही खास अंदाज में अपनी प्रेगनेंसी की खबर फैन्स से शेयर की। सानिया ने एक ग्राफिक्स शेयर किया, जिसमें मिर्जा और मलिक के बीच में लिखा है मिर्जा-मलिक और बच्चे का कपड़ा बना हुआ है।

सानिया की इस पोस्ट पर एक ओर जहां बधाई देने वालों की लाइन लग गई, तो वहीं कुछ भारतीय-पाकिस्तानी फैन्स आपस में भिड़ गए। कुछ इस अंदाज में लोगों ने दी सानिया-शोएब को बधाई...

Super happy for you both @MirzaSania and @realshoaibmalik congratulations may Allah protect you from all evil InshAllah.😙😙 — Narjis amir (@narjiskhan25) April 23, 2018

Congratulations on your pregnancy! You are going to be amazing mother!#BabyMirzaMalik 👶❤️❤️❤️❤️ — Jasmine (@TheJasmineland) April 23, 2018

Congratulations to both of you @realshoaibmalik & @MirzaSania ❤

Stay bless 😇😍 — Aeisha Varsey PTI (@AVarseyPTI) April 23, 2018

Congratulations @PMO_India14 aap 🇮🇳 mamo aur mai 🇵🇰 Chacho bunnay wala hon 👶🕺 — Laeeq Hassan FRICS PQS (@Laeeqhassan) April 23, 2018

ये तो हो गई बधाई की बात, अब देखिए कैसे भारतीय-पाकिस्तानी फैन्स आपस में भिड़े...

1947 se he kahan hai hum kay hum tmhare behnoi hai 😂 — Minnu (@Minnu90) April 23, 2018

Tum to 1947 se apni beheno se shaddi karke khud apne behnoi ban jate ho usme kya badi baat hai😂😂🤣 — Abdul Puncture'वाला' (@puncture_walaa) April 23, 2018

Congratulations. india & Pakistan... Bangladesh is Coming 🎵🎶🎸🥁🎻 — Santosh Singh💕 (@SuccessSantosh) April 23, 2018

Pakistan surgical strike — fuukra (@fuukraa) April 23, 2018

Nah! It's reminded me of Indo - Pak 1971 war and formation of a new country by help of 🇮🇳 army I.e Bangladesh 😂😂 — DuttBiopic💪TOH❤️ (@RanbirAamirfc) April 23, 2018

Yar sirf Malik acha lgna thaa but

bhabi dominate krti😂😁 — Zeeshan Bubak (@BubakZeeshan) April 23, 2018

😂😂😂han

Wese jab Bilawal bhutto or zardai dono ho sakta h to ye kiun nhi😂😂

Mirza malik thik h😁😁😁 — Nabeel (@Its_Nabeel_S) April 23, 2018