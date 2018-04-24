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TWITTER REACTIONS: सानिया ने दी मां बनने की खुशखबरी, भारत-पाक फैन्स आपस में भिड़े

Shoaib Malik and Sania Mirza

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पिछले कुछ समय से टेनिस कोर्ट से दूर थीं। इस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी हिस्सा नहीं लिया। ऐसा कहा जा रहा था कि वो इंजरी की वजह से टेनिस से दूर चल रही हैं। हालांकि अब उन्होंने खुलासा किया है कि वो किस वजह से टेनिस से दूर हैं। सानिया ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक जल्द ही पेरेंट बनने वाले हैं।

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सानिया ने बड़े ही खास अंदाज में अपनी प्रेगनेंसी की खबर फैन्स से शेयर की। सानिया ने एक ग्राफिक्स शेयर किया, जिसमें मिर्जा और मलिक के बीच में लिखा है मिर्जा-मलिक और बच्चे का कपड़ा बना हुआ है।

सानिया की इस पोस्ट पर एक ओर जहां बधाई देने वालों की लाइन लग गई, तो वहीं कुछ भारतीय-पाकिस्तानी फैन्स आपस में भिड़ गए। कुछ इस अंदाज में लोगों ने दी सानिया-शोएब को बधाई...

ये तो हो गई बधाई की बात, अब देखिए कैसे भारतीय-पाकिस्तानी फैन्स आपस में भिड़े...

 

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  • Web Title:twitter reactions on Sania mirza tweet about her pregnancy

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Sat, 21 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 22
किंग्स XI पंजाब143/8(20.0)
vs
दिल्ली डेयरडेविल्स139/8(20.0)
किंग्स XI पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 4 रनो से हराया
Mon, 23 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 21
मुंबई इंडियंस167/7(20.0)
vs
राजस्थान रॉयल्स168/7(19.4)
राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकटों से हराया
Sun, 22 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 20
चेन्नई सुपर किंग्स182/3(20.0)
vs
सनराइजर्स हैदराबाद178/6(20.0)
चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रनो से हराया
Sun, 22 Apr 2018 04:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 19
दिल्ली डेयरडेविल्स174/5(20.0)
vs
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर176/4(18.0)
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 6 विकटों से हराया
Sat, 21 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 23
मुंबई इंडियंस
vs
सनराइजर्स हैदराबाद
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