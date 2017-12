VIDEO: हार के बाद ट्रिपल एच के सामने झुककर जिंदर ने छुए पैर

शनिवार को डब्लू डब्लू ई का लाइव इवेंट दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। इस प्रोग्राम के मेन इवेंट में जिंदर महल का सामना ट्रिपल एच के साथ हुआ और ट्रिपल एच ने जिंदर को इस मुकाबले में हरा दिया था। हारने के बाद जब जिंदर महल जा रहे थे तो तभी ट्रिपल एच ने जिंदर को वापस रिंग में हुलाया। जिंदर फिर वापस आए। ट्रिपल एच ने फिर जिंदर की तारीफ करनी शुरू कर दी और कहा कि लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुमसे बिना मतलब के नफरत करेंगे, लेकिन बता दूं कि तुमने अपनी इज्जत कमा ली है।

ट्रिपल एच ने कहा, मैं यहां 1996 से आ रहा हूं। दोबारा भारत आना और द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के साथ रिंग शेयर करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि भले ही बहुत लोग तुम्हारी आलोचना करें, बिना मतलब के तुमसे नफरत करें, लेकिन तुमने मेरा सम्मान हासिल कर लिया है।

"Many people may criticize you, many people may hate you for no reason, but know this, you have EARNED my RESPECT!" - @TripleH to @JinderMahal​ at #WWEDelhi pic.twitter.com/JjUQ7ic8E6