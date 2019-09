भारत के रोनाल्डो ने एशियाई जूनियर साइकिलिंग में बनाया रिकॉर्ड

भारत के रोनाल्डो लाइटोनजाम ने मंगलवार को ट्रैक एशिया कप में जूनियर पुरुष 200 मीटर के क्वॉलिफाइंग राउंड में 10.065 सेकेंड का समय निकालते हुए नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहले दिन दो स्वर्ण पदक जीतने वाले रोनाल्डो ने चीन के लियु की के पहले के रिकॉर्ड को धवस्त किया। लियू ने 2018 में 10.149 सेंकेंड का समय निकालते हुए यह रिकॉर्ड बनाया था।

भारत ने अपने खाते में तीन और अन्य पदक अपने नाम किए। वेनकप्पा शिवा के. ने भारत की झोली में एक और पदक अपने नाम किया है। उन्होंने तीन किलोमीटर में व्यक्तिगत स्पर्धा में जीत हासिल की। भारत के ही मुला राम ने रजत और लबिब अली ने कांस्य पदक जीता।

खेल संहिता के उल्लंघन के लिए खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति की मान्यता रद्द की

पुरुषों की चार किलोमीटर व्यक्गित स्पर्धा में पूनम चंद ने रजत पदक हासिल किया। मलेशिया के इमाम फिरदौस के हिस्से स्वर्ण पदक आया। कजाकिस्तान के दिमित्रि पोटापेंको ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

जूनियर विश्व चैंपियन रोनाल्डो ने रिकॉर्ड कामय करने के बाद कहा, ''मेरे ध्यान फाइनल के लिए क्वॉलिफाई करने पर था लेकिन जब मैंने स्कोर बोर्ड देखा, तो मुझे हैरानी और खुशी हुई।'' पदक तालिका में शीर्ष पर चल रहे भारत के खाते में दूसरे दिन चार पदक आया। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन 12 पदक जीते थे।

Superb show by our ace cyclist #RonaldoSingh who sets a new #JuniorAsianRecord in men’s 200m sprint time trial at the #TrackAsiaCup in New Delhi.🇮🇳🎊🚴🏻‍♂️



👉🏻He clocked a time of 10.065s against previous record of 10.149s.



Many congratulations!👏🏻@RijijuOffice @DGSAI @Asiancycling pic.twitter.com/jb0b9trsAR