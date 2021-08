Tokyo Paralympics: उद्घाटन समारोह में पैरा खिलाड़ियों ने टोक्यो से दुनिया को दिया ये खास संदेश 

Thank you Hon. PM @narendramodi Sir! 🙏🏼 Your wishes & blessings are an inspiration to the entire Indian Contingent who will make India 🇮🇳 proud at #TokyoParalympics! Thank you for watching & cheering us at the #Tokyo2020 #Paralympics #OpeningCeremony!@Paralympics #Praise4Para https://t.co/cWZHzg8un0