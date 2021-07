Tokyo Olympics 2020: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से हराया, ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर पहुंची

A Clinical Win ✅

Clean Sheet ✅



India register their second win of #Tokyo2020. What a game! 💪



🇮🇳 3:0 🇪🇸#HaiTayyar #IndiaKaGame #TeamIndia #Tokyo2020 #TokyoTogether #Cheer4India #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/U212PAPw5W