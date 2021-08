विनेश फोगट के सपोर्ट में खुलकर सामने आए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, बोले- कई बार देश का नाम कर चुकी हैं ये

हर खिलाड़ी अपने देश के तिरंगे को ऊंचा करने के मकसद से फील्ड पर उतरता है। @Phogat_Vinesh हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने तिरंगे को कई बार लहराया है। We are all proud of you and will continue to support you through the next phase of your career. pic.twitter.com/rV5sfdBxHq