अंजान जापानी शख्स ने ऐसे बढ़ाया ओलंपिक मेडल नहीं जीतने वाले एथलीटों का हौसला, जमकर वायरल हो रही है फोटो

टोक्यो ओलंपिक में इन दिनों जापान के एक अंजान शख्स की फोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह शख्स हर रोज टोक्यो ओलंपिक गेम्स विलेज के बाहर एक बोर्ड लेकर खड़ा हो जाता है, जिस पर लिखा है, अगर आप मेडल नहीं भी जीतते हैं, तो आप बेस्ट हैं। यह शख्स अपनी पहचान नहीं बताया चाहता है, लेकिन जिस तरह से इसने टोक्यो ओलंपिक में मेडल ना जीतने वाले एथलीटों का हौसला बढ़ाया है, पूरी दुनिया इस शख्स को सलाम कर रही है। कुछ दिग्गज एथलीटों ने भी इस शख्स की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है।

'टाइम आउट लंदन' के मुताबिक यह शख्स रोज सुबह 7 बजे टोक्यो ओलंपिक गेम्स विलेज के बाहर खड़ा हो जाता है। मास्क लगाए इस शख्स के हाथ में जो बोर्ड है, उस पर लिखा है, 'Good Morning Athletes! Even if you don't get a medal, you're still the best!! So believe in yourself' (गुड मॉर्निंग एथलीट्स! अगर आप मेडल नहीं भी जीतते हैं, तब भी आप बेस्ट हैं। इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखिए।) यह शख्स इस बोर्ड के साथ करीब दो घंटे खड़ा रहता है। ओपनिंग सेरेमनी के एक दिन पहले (22 जुलाई) से यह शख्स वेलकम बोर्ड लेकर खड़ा रहता था, लेकिन 26 जुलाई को इसने अपने बोर्ड पर लिखे मैसेज को बदल दिया। इस शख्स ने बोर्ड के मेसेज में इस बदलाव किया, क्योंकि लोग मेडल काउंट को लेकर काफी अब्सेस्ट हो गए थे।

Omg this man is the cutest https://t.co/ipSaWP2aPh — emma coburn (@emmajcoburn) August 7, 2021

इस शख्स का मानना है कि ओलंपिक में जगह बनाना ही काफी बड़ी बात है, ऐसे में अगर कोई एथलीट मेडल नहीं भी जीत पा रहा है, तो भी उसे खुद पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच कराया जा रहा है। आज टोक्यो ओलंपिक का आखिरी दिन है। भारत ने इस बार ओलंपिक में अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए कुल सात मेडल जीते हैं। जिसमें एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।