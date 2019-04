11 साल बाद मास्टर्स खिताब जीतकर टाइगर की वापसी, ट्रंप-ओबामा ने दी बधाई

टाइगर वुड्स ने आखिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें महान गोल्फर माना जाता है। रविवार को अगस्ता नेशनल के रूप में करियर का पांचवां मास्टर्स खिताब जीतने वाले 43 वर्षीय वुड्स ने जब टूर्नामेंट की शुरुआत की तो किसी ने नहीं सोचा था कि अरसे तक चोट से जूझा यह गोल्फर 11 साल बाद मास्टर्स खिताब जीतेगा।

वुड्स की ऐतिहासिक जीत

पूर्व नंबर एक वुड्स ने वापसी करते हुए करियर कुल पांचवां मास्टर्स खिताब जीता। इस दौरान उनके पिता अर्ल, बेटा चार्ली, बेटी और गर्लफ्रेंड एरिका हरमन मौजूद थीं। वुड्स ने आखिरी बार वर्ष 2008 में यूएस ओपन के रूप में मेजर खिताब जीता था। वुड्स कई साल से पीठ की चोट से जूझ रहे थे। कई बार उनकी सर्जरी हो चुकी है। एक समय उनके करियर पर विराम लगता दिख रहा था। उन्होंने कुल 13 अंडर 275 के स्कोर के साथ एक शॉट से जीत हासिल की। उन्हें 20 लाख डॉलर इनाम और ‘ग्रीन जैकेट' पहनने का गौरव हासिल हुआ।

ट्रंप और ओबामा ने दी वुड्स को बधाई

दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को 11 सालों बाद मिले मेजर खिताब के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बधाई दी है। वुड्स ने मास्टर्स खिताब के रूप में अपने करियर का 15वां मेजर खिताब जीता है, उन्होंने यह मेजर खिताब 11 सालों के लंबे अंतराल के बाद जीता है। उन्होंने अपना आखिरी मेजर खिताब वर्ष 2008 में जीता था।

पूर्व नंबर एक गोल्फर की इस कामयाबी के लिए उन्हें रोरी मैक्लरॉय, कोबे ब्राएंट, जैक निकोलस जैसी कई हस्तियों ने बधाई दी है। गोल्फ के शौकीन राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा,“बधाई हो टाइगर वुड्स, तुम सच में चैंपियन हो। मुझे उन लोगों से प्यार है जो दबाव में अच्छा करते हैं। इस बेहतरीन इंसान की शानदार वापसी।”

Spoke to @TigerWoods to congratulate him on the great victory he had in yesterday’s @TheMasters, & to inform him that because of his incredible Success & Comeback in Sports (Golf) and, more importantly, LIFE, I will be presenting him with the PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी टि्वटर पर वुड्स को बधाई देते हुए लिखा,“बधाई हो टाइगर, आपको वापसी और मास्टर्स खिताब जीतने के लिए, यह आपकी प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ निश्चय को दिखाता है।”

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination. — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2019

टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने भी वुड्स को बधाई संदेश देते हुए लिखा,“मुझे टाइगर वुड्स को देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं, वह महान खिलाड़ी हैं जिनके जैसा कोई नहीं। शारीरिक परेशानियों के बाद आपने आज यह हासिल किया। आपको ढेरों बधाई, मैं आपको देखकर हैरान हूं।”

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy. — Serena Williams (@serenawilliams) April 14, 2019

वुड्स 2014 के बाद पहली बार शीर्ष 10 में शामिल

टाइगर वुड्स ने अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर विश्व रैंकिंग में आगे बढ़ना जारी रखा है और पांचवी बार मास्टर्स खिताब जीतने के दम पर वह 2014 के बाद पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। आगस्टा नेशनल में एक शाट से जीत दर्ज करने वाले 43 वर्षीय वुड्स छह पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। वुड्स का अगला लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना होगा जहां वह 1997 से 2014 के बीच 683 सप्ताह तक रहे थे। इनमें से वह 281 सप्ताह तक लगातार नंबर एक बने रहे थे। वुड्स ने नवंबर 2017 में जब पीठ के चौथे आपरेशन के बाद वापसी की तो तब वह शीर्ष 1000 से भी बाहर थे लेकिन अब केवल डस्टिन जॉनसन, जस्टिन रोज, ब्रूक्स कोएपका, रोरी मैकलाराय और जस्टिन थामस ही उनसे आगे हैं।

'भाग्याशाली हूं कि ऐसा दोबारा कर सका'

अपना 15वां मेजर खिताब जीतने वाले अनुभवी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने कहा है कि वह अगस्ता नेशनल कोर्स पर एक बार फिर खिताब जीतने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। मैं जितनी भी परेशानियों से लड़ा, उसके बाद यह जीत हासिल करने को लेकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। यह जीत सबसे ऊपर है। पिछले साल जब मैं फ्रांसेस्को मोलिनारी ओपन खिताब जीतने से चूक गया तब बच्चे निराश थे। पिता का मुझे मेजर खिताब जीतते देखना बड़ी बात है। वुड्स ने यहां अगस्ता नेशनल कोर्स पर 11 साल बाद अपने करियर का 15वां मेजर खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 1997, 2001, 2002 और 2005 में मास्टर्स खिताब जीता था। पिछले 11 वर्ष वुड्स के लिए बेहद कठिन रहे। उन्हें कई बार अपनी पीठ का ऑपरेशन कराना पड़ा और कई व्यक्तिगत परेशानियों से भी जूझना पड़ा।

बुरा दौर देखा

बीते कुछ साल में कई प्रेम संबंधों के खुलासे, पत्नी से तलाक, नशीली दवा के प्रयोग के बाद जेल जाने के कारण उनका आभामंडल चकनाचूर हो चुका था।

वुड्स की पांचवी मास्टर्स खिताबी जीत खेल इतिहास की शानदार वापसियों में दर्ज की जाएगी। ऐसे ही कुछ असाधारण कारनामों पर एक नजर:

1981: इंग्लैंड ने एशेज जीती- इंग्लैंड की टीम दो टेस्ट के बाद एशेज सीरीज में 1-0 से पिछड़ रही थी। उनकी जीत का सट्टा भाव 500-1 था। सारे कयासों को उलट इंग्लैंड ने 3-1 से सीरीज फतह कर नई इबारत लिखी।

2001: ईडन में भारत की जीत- ईडन गार्डंस पर भारत ने फॉलोऑन खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को पीटा। 247 से पिछड़ने के बाद भारत ने लक्ष्मण के 281 और द्रविड़ के 180 रन से मेहमान टीम पर 171 रन से जीत दर्ज की।

2017: रोजर फेडरर- 17वें नंबर पर लुढ़क चुके फेडरर ने चोट के कारण छह माह बाद कोर्ट पर वापसी की और ऑस्ट्रेलियन ओपन के तौर पर अपना 18वां ग्रैंड स्लैम जीता।

1999: आंद्रे अगासी- अमेरिकी टेनिस स्टार अगासी 1997 में 141वें पर पहुंच चुके थे। संन्यास की अटकलों के बीच उन्होंने 1999 में फ्रेंच ओपन समेत कई खिताब जीत फिर नंबर एक की पदवी हासिल की।