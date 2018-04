CWG 2018: क्या कल भी जारी रहेगा भारत की पदक जीत का सिलसिला, देखिए तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल

21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारत की झोली में दो पदक आए। पहले दिन की तरह ही ये दोनों मेडल भी वेटलिफ्टिंग में ही हासिल हुए। महिलाओं की 53 किग्रा भार वर्ग में संजीता चानू ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। वहीं, दीपक लाथेर ने पुरुषों की 69 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता।

भारत ने अब तक टूर्नामेंट में चार पदक जीते हैं और चारों ही पदक वेटलिफ्टिंग में आए हैं। इससे पहले राजागुरु ने सिल्वर और मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था। अब तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों को किन-किन खेलों में हिस्सा लेना है उसका कार्यक्रम इस प्रकार है:



हॉकी: पुरूष (पूल बी) भारत बनाम पाकिस्तान (सुबह 10:00 बजे)



वेटलिफ्टिंग

पुरुष 77 किग्रा- सतीश कुमार शिवलिंगम (सुबह 5:00 बजे)

महिला 63 किग्रा- वंदना गुप्ता (सुबह 9:30 बजे)

पुरुष 85 किग्रा- आर वेंकट राहुल (दोपहर 2 बजे बाद)



बॉक्सिंग

महिला 60 किग्रा (राउंड 16) - सरिता देवी vs किम्बरले गिटिन्स (दोपहर 2 बजे बाद)

पुरुष 56 किग्रा (राउंड 16) - हसमुद्दीन मोहम्मद vs बो वारावारा (वनातू) (दोपहर 3:17 बजे)

पुरुष 69 किग्रा (राउंड 16) - मनोज कुमार vs कासिम एममुंडविके (तंजानिया) (दोपहर 3:47 बजे)

टेबल टेनिस

महिला टीम क्वार्टर फाइनल - भारत vs मलेशिया (सुबह 5 बजे)

पुरूष टीम क्वार्टर फाइनल - भारत vs मलेशिया

Gymnastics Rhythmic (जिम्नास्टिक)

पुरूष व्यक्तिगत आलराउंड फाइनल - योगेश्वर सिंह (सुबह 4:39 बजे)

महिला व्यक्तिगत आलराउंड फाइनल - प्रणति दास (दोपहर 12:11 बजे)



लॉन बॉल

भारत vs दक्षिण अफ्रीका (सुबह 4:30 बजे)

महिला सिंगल्स सेक्सन डी - राउंड फाइवस: पिकीं vs पालिम ब्ल्मस्की (नीयु) (सुबह 4:30 बजे)

पुरूष पेयर्स सेक्सन डी- राउंड फाइव : भारत vs नोरफोक आइलैंड (सुबह 7:30 बजे)

महिला फोर सेक्सन बी - राउंड फाइव : भारत vs फिजी (सुबह 7:30 बजे)



तैराकी

पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई हीट: साजन प्रकाश (सुबह 6 बजे)

पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट: श्रीहरि नटराज (सुबह 6:45 बजे)



स्क्वॉश

महिला एकल क्लासिक प्लेट क्वार्टर फाइनल: दीपिका पल्लीकल कार्तिक vs सामंता कार्नेट (कनाडा) - (सुबह 8 बजे)

महिला एकल क्वार्टर फाइनल: जोशना चिनप्पा vs जोली किंग (न्यूजीलैंड) (दोपहर 3 बजे बाद)



बास्केटबॉल

पुरुष - भारत vs इंग्लैंड (दोपहर एक बजे बाद)

महिला - भारत vs मलेशिया (दोपहर 2 बजे बाद)



साइकिलिंग

पुरुष स्प्रिंट क्वालीफाईंग: एस सनुराज, साहिल कुमार, रणजीत सिंह (सुबह 9 बजे)

पुरुष 15 किमी स्क्रैच रेस क्वालीफाईंग: मनजीत सिंह (सुबह 11:40 बजे)

महिला 25 किमी प्वाइंट्स रेस फाइनल्स: मनोरमा देवी, एम सोनाली (दोपहर 2:46 बजे)

महिला 500 मीटर टाइम ट्रायल फाइनल: अलीना रेज, देबरोह (दोपहर 3:30 बजे)