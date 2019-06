World Cup 2019: इंग्लैंड के खिलाफ ऑरेंज जर्सी में दिखेगी टीम इंडिया, देखें फोटोज़

वर्ल्डकप 2019 में टीम इंडिया का अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है. वह पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है. भारत ने 6 मैच खेले और 3 मैचों में जीत हासिल की. टीम का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ है, जो कि 30 जून को खेला जायेगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी नई जर्सी को सोशल मीडिया पर शेयर किया. टीम इंडिया की नई जर्सी ऑरेंज और ब्लू कलर की है, जिसकी फैन्स ने तारीफ की.

दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट के नियम के मुताबिक जब मैच खेल रही दोनों टीमों की जर्सी का कलर मिलता-जुलता हो तब किसी एक टीम को जर्सी का रंग बदलना पड़ता है. इस सिलसिले में भारत और इंग्लैंड की जर्सी का रंग करीब-करीब एक जैसा है. इस वजह से टीम इंडिया ने ऑरेंज जर्सी को चुना. बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी फोटो शेयर की.

Presenting #TeamIndia's Away Jersey 🤩🤩🇮🇳🇮🇳 What do you make of this one guys? #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/TXLuWhD48Q