इंटरकॉन्टिनेंटल कप: पहले मुकाबले में ताजिकिस्तान से 4-2 से हारी भारतीय टीम

मौजूदा चैम्पियन भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल कप-2019 के अपने पहले मैच में ताजिकिस्तान के खिलाफ 4-2 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। भारतीय फुटबॉल टीम ने इस मुकाबले में एक समय 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन मेहमान टीम दमदार वापसी करते हुए जीत दर्ज करने में कामयाब रही। ताजिकिस्तान के लिए इस मैच में चार अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किए जबकि मेजबान टीम के लिए दोनों गोल कप्तान सुनील छेत्री ने दागे। मंदर राव देसाई और नरेंद्र गहलोत ने भारत के लिए अपना पहला मैच खेला।

