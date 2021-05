स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी सत्यन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिया एक लाख रुपए का दान

भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी सत्यन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री पब्लिक रिलीफ फंड में एक लाख रुपए का दान दिया है। सत्यन ने शुक्रवार को ट्विटर पर कहा, 'हमारे देश में जो हो रहा है वह वाकई दिल दहला देने वाला है। लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं और हर रोज अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। यह एक-दूसरे का सहयोग करने और एक साथ इस महामारी से लड़ने का समय है, इसलिए मैं तमिलनाडु मुख्यमंत्री पब्लिक रिलीफ फंड में एक लाख रुपए का दान दे रहा हूं।'

It is really heart wrenching to see what’s happening around in our country with people suffering a lot and losing their loved ones everyday.



It is time to support each other and fight this pandemic together.



I hereby donate a sum of Rs 1 lakh to TN CM’s Public relief fund. pic.twitter.com/kteFQEhK7G