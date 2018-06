Intercontinental Cup: सुनील छेत्री का धमाल, केन्या को 2-0 से हराकर भारत बना चैंपियन

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री फिर एक बार शानदार खेल दिखाते हुए रविवार को हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जिताया। मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में भारत, केन्या को 2-0 से हराकर चैंपियन बन गया।

HERO INTERCONTINENTAL CUP IS OURS!!!

Kudos to @IndianFootball for winning it in style.

#INDvKEN #WeAreIndia #BackTheBlue #AsianDream pic.twitter.com/vW5joIIfty