AFC ASIAN CUP:थाईलैंड को 32 साल बाद 4-1 से हराकर भारत का धमाकेदार आगाज

भारतीय फुटबॉल टीम ने एएफसी एशियन कप 2019 के ग्रुप-ए के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 4-1 से करारी शिकस्त दी। भारत की एशियन कप में आठ मैचों में यह पहली जीत है, इससे पहले टूनार्मेंट के सात मुकाबलों में उसने एक ड्रॉ खेला था, जबकि छह मैचों में उसे हार मिली थी। सुनील छेत्री ने इस अहम मैच में भारत के लिए दो गोल किए, जबकि अनिरुद्ध थापा और जेजे लालपेखलुआ ने एक-एक गोल किया। छेत्री टीम के लिए कुल 67 गोल कर चुके हैं, जबकि थापा का भारत के लिए यह पहला गोल है। भारतीय टीम आठ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इस टूनार्मेंट में हिस्सा ले रही है और उसने आखिरी बार थाईलैंड को 1986 में कुआलालम्पुर में हुए टूनार्मेंट में मात दी थी।

WHAT. A. PERFORMANCE! This victory against @Changsuek_TH takes the #BlueTigers to the 🔝 of Group A. #BackTheBlue #AsianDream #IndianFootball #THAIND 📸: AFC Media pic.twitter.com/CHo7egdz5V

भारत ने मैच की सकारात्मक शुरुआत की और अटैकिंग फुटबॉल खेलने का प्रयास किया। तीसरे मिनट में अशिक कुरुनियान ने लेफ्ट फ्लेंक से बॉक्स में शानादार क्रॉस दिया लेकिन बॉक्स में कोई भी भारतीय खिलाड़ी गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया। इसके 11 मिनट बाद भारत को 18 गज के बॉक्स के बाहर फ्री-किक मिली। युवा मिडफील्डर थापा ने फ्री-किक ली और थाईलैंड के डिफेंडर हेडर के जरिए गेंद को बॉक्स के बाहर करने में कामयाब रहे। मैच के 26वें मिनट कुरुनियान एक बार फिर गेंद लेकर थाईलैंड के बॉक्स में दाखिल हुए और गेंद गोलकीपर से लगकर डिफेंडर के हाथों से टकरा गई, जिस कारण भारत को पेनल्टी मिली। छेत्री ने पेनल्टी को गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की।

It feels good to win this match. It’s a tough pool and all the teams are more epxerienced. The way the boys fought, showed character. We fought hard and will keep fighting till the end: @chetrisunil11 #BackTheBlue #AsianDream #BlueTigers #IndianFootball #THAIND



