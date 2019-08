सुमित नागल ने बजाया दुनिया में भारतीय टेनिस का डंका, सोमदेव ने उठाया ये सवाल

US OPEN 2019, Roger Federer vs Sumit Nagal: दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार रोजर फेडरर से अमेरिकी ओपन में एक सेट जीतने वाले सुमित नागल के इस प्रदर्शन ने भारतीय टेनिस को सुर्खियों में ला दिया है और अब इसकी दशा और दिशा पर बहस हो रही है। भारत के इकलौते ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, भारत के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन और दूसरे कई दिग्गजों ने इस खिलाड़ी को सलाम किया है।

सुमित नागल भले ही अमेरिकी ओपन के पहले ही दौर में हार गए, लेकिन फेडरर से एक सेट जीतकर उन्होंने उम्मीदें जगाई है। जर्मनी में अभ्यास करने वाले नागल ने अप्रैल से जून तक चैलेंजर सर्किट में आठ टूर्नामेंट खेलकर पांच के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वह यूरोप में लगातार चैलेंजर स्तर के टूर्नामेंट खेल रहे हैं।

अभिनव बिंद्रा ने कहा कि सुमित नागल ने दिखा दिया है कि भारत भविष्य में ग्रैंडस्लैम चैंपिययन पैदा कर सकता है, लेकिन अभी काफी काम करना होगा।

While we rightfully celebrate the spirited show of #SumitNagal let’s not loose perspective.We need to a lot of work to do to produce asingles grandslam champion from india. Sumit shows us we can ,we must follow through on it by creating champions! #Grassroots #science #talentid — Abhinav Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) August 27, 2019

वहीं, पूर्व एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता सोमदेव ने सवाल दागा कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते क्या चैंपियन निकल सकेंगे।

Also the larger questions,

Do the administration know what it takes?

Do they really care about the players?



My feeling is they don't.



Hence the uphill battle continues.



But we gotta keep fighting the good fight. — Somdev Devvarman (@SomdevD) August 27, 2019

इसके साथ ही सोमदेव ने सुमित नागल के इस मैच की तारीफ भी की।

Very proud of @nagalsumit for his overall performance. Lots of positives to build from this. He has made massive strides!

Safe to say his best is ahead of him!



Kudos to his coaching staff for bringing him this far in such a short time! Keep working!#milosgalecic #sashanensel — Somdev Devvarman (@SomdevD) August 27, 2019

वहीं, महेश भूपति ने कहा, “नागल ने विश्व के महान खिलाड़ी के खिलाफ गजब का धैर्य दिखाया और टिके रहे।” भूपति ने कहा, “इस साल नागल ने जो सुधार किया है, उस पर उसे और उसकी कोचिंग टीम को गर्व होना चाहिए।”

नागल से पहले केवल रोहन बोपन्ना (2006) और सोमदेव देववर्मन (2013) ही फेडरर का सामना कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों को हार झेलनी पड़ी थी। फेडरर ने मैच के बाद कहा था, “पहला सेट मेरे लिए कठिन रहा। हालांकि, इसका श्रेय उन्हें जाता है। मैं मैच में थोड़ा धीमे था।”

भारत में 2019 सत्र की शुरुआत से अभी तक महज एक चैलेंजर टूर्नामेंट हुआ है और बाकी सत्र में भी एक पुणे में होगा। यही वजह है कि भारतीयों की रैंकिंग बेहतर नहीं हो पाती। उन्हें विदेश में खेलना पड़ता है जो हर किसी के लिये मुमकिन नहीं। भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी शीर्ष 100 (प्रजनेश गुणेश्वरन 88वीं रैंकिंग) में है।