भारत के सुमित नागल ने जीता ब्युनस आयर्स एटीपी चैलेंजर्स, खेलमंत्री ने दी बधाई

भारत के उभरते स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) ने अर्जेंटीना में चल रहे ब्युनस आयर्स एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अर्जेंटीना में चल रही इस प्रतियोगिता में रविवार देर रात अर्जेंटीना के एफ बैगनिस को हराकर नागल ने टाइटल अपने नाम किया। आठवीं सीड के एफ बैगनिस को नागल ने 6-4, 6-2 से मात दी। इसके साथ ही नागल 135वीं एटीपी रैंकिंग में आ गए हैं। केंद्रीय खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने सुमित नागल को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

सुमित नागल पिछले महीने यूएस ओपन में रोजर फेडरर के साथ मुकाबले के बाद चर्चा में आए थे। नागल ने अपने पहले ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन के पहले राउंड में टेनिस के बादशाह स्विटरजरलैंड के रोजर फेडरर को पहला सेट हराने के बाद सनसनी मचा दी थी। सुमित के छोटे से करियर की यह दूसरी बड़ी सफलता है, इससे पहले 2017 में उन्होंने बेंगलुरु चैलेंजर्स इवेंट भी अपने नाम किया था।

सुमित करियर में अब तक तीसरी बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे। सुमित ने चौथी सीड ब्राजील के थियागो मोंटियो को सीधे सेटों में 6-0, 6-1 से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। नागल ने इससे पहले सेमीफाइनल में 13वीं सीड स्थानीय खिलाड़ी अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को 6-3, 4-6, 6-4 से जीतकर सेमीफाइनल में कदम रखा था।

Brilliant performance @nagalsumit and I extend hearty Congratulations on Winning ATP Buenos Aires Challenger Title. Sumit Nagal will enter Top 135 in Rankings! pic.twitter.com/Bl3Ab4t6Kb