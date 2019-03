अजलान शाह कप: अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने पोलैंड को 10-0 से रौंदा

शानदार फार्म में चल रहे स्ट्राइकर मनदीप सिंह के दमदार खेल से भारत ने सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के अपने अंतिम लीग मुकाबले में पोलैंड को 10-0 से करारी शिकस्त दी।भारतीय हॉकी टीम पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी जो शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पोलैंड के खिलाफ आक्रामकता बरकरार रखते हुए बड़ी जीत दर्ज की। मैच का दूसरा क्वार्टर भारत के लिए सबसे सफल रहा जिसमें टीम ने 4 गोल दागे। मध्यांतर तक भारतीय टीम 6-0 से आगे थी, जबकि अंतिम 30 मिनट के खेल में टीम ने 4 और गोल दागे। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है।

