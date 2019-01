AFC Asian Cup: बहरीन से हार के बाद कोच कांस्टेनटाइन ने दिया इस्तीफा 

बहरीन के हाथों 0.1 से हार के बाद भारत के एएफसी एशियन कप (AFC Asian Cup 2019) से बाहर होने के साथ ही भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन ने पद से इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि 56 बरस के कांस्टेनटाइन ने इस्तीफा दे दिया है।

ट्वीट में कहा गया, ''स्टीफन कांस्टेनटाइन ने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। हमें उनकी ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है लेकिन हम उनके फैसले को स्वीकार करते हैं। भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिये धन्यवाद। कुशाल दास, महासचिव एआईएफएफ।''

