AUSTRALIAN OPEN: ग्रीस के 20 वर्षीय सिटसिपास से हारकर बाहर हुए रोजर फेडरर

ग्रीस के 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर करते हुए स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन रोजर फेडरर को प्री क्वार्टरफाइनल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिटसिपास ने रॉड लेवर एरीना में खेले गए मुकाबले में अपने से 17 साल सीनियर रोजर फेडरर को 6-7 (11-13), 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (7/5) से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चौदहवीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिटसिपास किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले यूनानी खिलाड़ी भी बन गए हैं। वह अंतिम आठ के मुकाबले में स्पेन के 14वीं वरीयता प्राप्त राबर्टो बातिस्ता आगुट से भिड़ेंगे, जिन्होंने छठी वरीयता प्राप्त मारिन सिलिच को लगभग चार घंटे तक चले मैराथन प्रीक्वार्टर फाइनल मैच में 6-7 (6/8), 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 से पराजित किया।

"It was a dream for me come true just being on Rod Laver Arena."@StefTsitsipas applauds the @RodLaverArena crowd 💯#AusOpen pic.twitter.com/EEzWDsCP04