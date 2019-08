सिंधु को 10 लाख, प्रणीत को 4 लाख और पैरा बैडमिंटन को 1.82 करोड़ रुपये दिए किरेन रिजिजू ने

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पी वी सिंधु को मंगलवार को 10 लाख रुपये और ब्रोन्ज मेडल जीतने वाले बी साई प्रणीत को चार लाख रुपये का चेक सौंपा जबकि खेल मंत्री ने विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 12 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कुल 1.82 करोड़ रुपये के चेक सौंपे।

Honoured @Pvsindhu1 who created history and made India proud by winning the World Badminton Championship for the first time! My best wishes to her in her pursuit to bring more glory to India🇮🇳 pic.twitter.com/2iwtfmlVIb — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 27, 2019

खेल मंत्री ने सिंधु से अपने आधिकारिक आवास पर ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की जबकि उन्होंने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों से भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में लंच पर मुलाकात की। खेल मंत्री ने पैरा विश्व बैडमिंटन के पदक विजेताओं को भारी भरकम पुरस्कार राशि से नवाजते हुए सामान्य और पैरा खिलाड़ियों के बीच के भेदभाव को एक झटके में समाप्त कर दिया।

Look at their happiness after winning medals for India. I'm extremely proud of our Para-Badminton players for their splendid performance at the World #ParaBadminton Championship by winning 12 medals! pic.twitter.com/YeJ0PoQbBd — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 27, 2019

रिजिजू ने अपनी तरफ से ये शानदार पहल की है और दिशा निर्देशों में संशोधन किया है जिसके अनुसार इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित विश्व टूर्नामेंट और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। पैरा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भी बासेल में आयोजित हुई थी जहां भारतीय खिलाड़ियों ने 12 पदक जीते थे। इन पदक विजेताओं ने खेल मंत्री से मुलाकात की। रिजिजू ने इन विजेताओं को कुल 1.82 करोड़ रुपये के चेक सौंपे।

My happiness knows no bounds and it's beyond words as I felicitated our Para-Badminton player on winning 12 Medals at World Championship. A major decision is taken by Sports Ministry today. We will award handsome cash money to the players at the time of arrival itself. pic.twitter.com/P18LawSiRf — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 27, 2019

पैरा विश्व चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट को 20 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 14 लाख और ब्रोन्ज मेडलिस्ट को आठ लाख रुपये दिए गए। डबल्स में गोल्ड मेडलिस्ट में प्रत्येक को 15 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 10.5 लाख और ब्रोन्ज मेडलिस्ट को छह लाख रुपये दिए गए। खेल मंत्री ने कहा, 'हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार हो। पैरा बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें उनकी मेहनत का पुरस्कार मिलना चाहिए।'