खेल मंत्रालय ने पूर्व एशियाई चैम्पियन जोसफ जेम्स को दी ढाई लाख रुपये की मदद

केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसफ जेम्स के लिए दो लाख पचास हजार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। जोसफ ने पावर लिफ्टिंग में 2006 के एशियाई खेलों में और 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) approves Rs 2.5 Lakh assistance to Asian Games gold-medallist and international powerlifting coach Joseph James, who recently recovered from #COVID19 infection.