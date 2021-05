खेल मंत्री किरण रिजिजू का ऐलान, पूर्व हॉकी दिग्गज प्लेयर रविंदर पाल सिंह और एम के कौशिक के परिवार वालों को मिलेगी 5 लाख की आर्थिक मदद

खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी रविंदर पाल सिंह और एम के कौशिक के परिवारों को पांच पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कौशिक और सिंह दोनों 1980 की मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे।



रीजीजू ने ट्वीट किया, "हमने दो हॉकी दिग्गजों को कोरोना के कारण खो दिया। भारतीय खेलों में कौशिक जी और रविंदर पाल सिंह जी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सहायता के तौर पर खेल मंत्रालय उनके शोकाकुल परिवार को सहायता के तौर पर पांच पांच लाख रुपये देगा। दुख की इस बेला में हम उनके साथ हैं।

We've lost two hockey greats to Covid. MK Kaushik ji & Ravinder Pal Singh ji's contribution to Indian sport will always be remembered. As a gesture of support, the Sports Ministry is handing over Rs 5 lakh each to the bereaved families. We stand with them in this hour of grief🙏 pic.twitter.com/gfRNmLjILf